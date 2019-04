Viki Lafuente: "En ningún momento quise criticar a Paulina Rubio"

La cantante Viki Lafuente, que llegó a las semifiniales del concurso televisivo 'La Voz' en su pasada edición, se considera una persona sencilla, que respeta a los demás, que vive y deja vivir. "No me va la maldad, y si tengo que decir algo a alguien se lo digo a la cara", defiende la zaragozana. Así que, asegura, no tenía la intención de criticar a Paulina Rubio, su 'coach' en La Voz, cuando este sábado publicó en su muro de perfil de Facebook algunas reflexiones sobre los tiempos que vivimos, las relaciones efímeras que potencian y la vulnerabilidad de las personas. "En ningún momento quise criticar a Paulina Rubio, al contrario", asegura Viki Lafuente en declaraciones a Heraldo.es. Lo primero que ha hecho al darse cuenta del revuelo causado con su publicación ha sido suprimir la entrada de Facebook.

Según asegura la cantante zaragozana, aprecia mucho a Paulina Rubio, que fue quien la eligió para que formara parte de su grupo y siguiera adelante con el programa. De hecho, en el mismo texto que publicó agradecía a la cantante su apoyo y cómo le ayudó durante el programa. En la reflexión que publicó quería explicar cómo en estos tiempos a veces se confunden los deseos con la realidad, en el sentido de que hubiera sido bonito poder afianzar su relación musical con la cantante, tener incluso algún proyecto en común, como se dijeron durante el programa, pero sabe que eso no es posible debido a que se trata de relaciones efímeras y cada cual tiene su carrera y su vida.

Viki Lafuente considera que sus palabras se han malinterpretado y lamenta que lo que quería decir era más bien lo contrario a lo que se ha entendido. Así, teme haber podido herir a Paulina Rubio, con quien no ha tenido ocasión de hablar desde que acabó el programa, pero a quien considera que estaba muy sola en el programa frente a las críticas que se hacían de ella.

Respecto a que Andrés Martín resultase el ganador el pasado miércoles de esta última edición de 'La Voz', considera que "se lo merece" porque se trata de un chaval "humilde, hecho a sí mismo, y con un estilo personal que me gusta mucho". "Compartimos muy buenos ratos, nuestros gustos musicales conectan".