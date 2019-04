El policía zaragozano Ángel Cortés quedaba este miércoles a las puertas de ganar ‘La Voz’ tras actuar junto a los otros tres finalistas: María Espinosa, Javi Moya y Andrés Martín. Finalmente, tras superar las 24 galas que se han celebrado desde el inicio del programa con el equipo de Paulina Rubio, fue Martín el que se alzó, gracias al apoyo del público, con el primer puesto del concurso. A sus 38 años, el zaragozano que lleva 15 cantando y 10 de policía, se coló en el programa entre los más de 36.000 aspirantes que se presentaron a los casting. De ellos tan solo 60 entraron a ‘La Voz’.

- Ha protagonizado una de las finales más reñidas del concurso de ‘La Voz’. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-Llegar a la final ya es un premio, aunque entrar al programa ya fue todo un regalo. El hecho de ir pasando fase a fase con todo lo que ello conlleva y ser uno de los finalistas es algo indescriptible y que solo se puede vivir una vez en la vida.

·-¿Cómo decidió apuntarse al programa?

-Llevaba muchos años recibiendo ánimos de familiares y amigos. Incluso alguno de ellos me amenazaba con apuntarme por sorpresa… y al final dije ¡por qué no! La verdad es que me presenté por probar suerte y he acabado como finalista.

·-¿Cómo fue el momento de la audición a ciegas cuando se giró ese sillón?

-Creo que fue el momento de más nervios de todo el programa. Te enfrentas a algo desconocido ante cuatro figuras del panorama musical internacional, y en tan solo minuto y medio tienes que mostrar todas tus cualidades hasta el punto de conseguir que uno de ellos se gire. En mi caso fue Paulina Rubio, casi al final de la canción, y cuando en mi interior me preparaba para irme a casa.

-Y, ¿tenía alguna preferencia en cuanto al coach? Si hubiera podido elegir…

-Yo siempre decía que si se giraba más de uno, me guiaría por los sentimientos del momento y lo que ellos me transmitiesen con sus palabras. La verdad que fui más consciente de lo que me dijo Paulina cuando lo vi repetido en televisión por que en aquel momento tenía lagunas de la emoción. Nunca olvidaré lo que me dijo: que cantaba como un ángel, que había bajado con mis alas doradas y que quería ‘morir’ conmigo en ese programa.

El policía zaragozano Ángel Cortés, finalista en 'La Voz' Guillermo Mestre

-Además, has sido varias veces salvado por el público del programa.

-Eso ha sido la mayor de mis sorpresas sin lugar a dudas. Uno se siente siempre agradecido cuando le apoya el público, pero cuando lo hace de una manera tan abrumadora en dos galas consecutivas hasta tal punto de darle la vuelta al marcador y hacerte pasar a la siguiente fase… se dice pronto.

·-Más aún cuando se hace una apuesta tan complicada en un programa de estas características con un género como el lírico.

-Creo que mi paso por 'La Voz' ha servido para descubrir un género que hasta ahora no se había prodigado mucho en televisión. Indudablemente, la apuesta era arriesgada desde el minuto uno; pero preferí ser fiel a mi estilo y a mi formación sin mayores aspiraciones iniciales que superar las audiciones a ciegas, cosa que luego se convirtió, semana tras semana, en un premio tras otro ratificando mi permanencia en el concurso. Llegar a la final apostando por el lírico ha sido una proeza.

-¿Ha notado mucho el fenómeno fan?

-Resulta anecdótico y sorprendente, pero vas por la calle y te sientes observado, otras personas dan el paso de dirigirse hacia ti siempre con palabras de admiración y respeto, cosa que me hace muy feliz. Nunca se sabe si será una mera anécdota o no.

-Usted es descendiente del compositor Tomás Bretón, que era tatarabuelo de su abuela paterna, y varios antepasados tenores. ¿Cómo empieza en esto?

-Usted es descendiente del compositor Tomás Bretón, que era tatarabuelo de su abuela paterna, y varios antepasados tenores. ¿Cómo empieza en esto?

-Mi padre no se ha formado vocalmente pero siempre ha tocado la guitarra y ha cantado jotas y rancheras como hobby. Bretón fue compositor de temas de renombre como 'La verbena de la Paloma' o la ópera de 'La Dolores'. He crecido con ello y lo tengo asimilado desde pequeño, me siento honrado y orgulloso. Yo he cantado, aunque suene a ‘topicazo’, desde que tengo uso de razón. Hace 15 años unos amigos que estaban en una compañía lírica de zarzuela me oyeron cantar y me propusieron hacer una prueba. Me dijeron que tenía voz de tenor y ahí comencé a tomármelo en serio y a formarme musicalmente.

-¿Y cómo lo compatibiliza con su trabajo en la Policía Nacional?

-Yo siempre digo que tengo dos profesiones, soy cantante (tenor) y policía. Ambas me llenan de orgullo y me dan muchas satisfacciones, y soy un privilegiado porque en alguna ocasión logro combinar ambas en numerosos actos oficiales de la Policía Nacional, algo que me hace sentir muy honrado. Cumplo con mis funciones como policía y en mis horas libres trato de compatibilizarlo con la música.

-Fue seleccionado dos años consecutivos por la mismísima Montserrat Caballé para interpretar piezas en el concierto que pone el colofón al concurso internacional de canto de Zaragoza que llevaba su nombre.

-Me presenté en 2011 y estuve en las master class que impartió. Que me seleccionase entre cerca de 400 participantes de 60 países siendo el único español… con eso ya lo digo todo. Y si a eso le sumas que al siguiente año se repitió la gesta, que todo esto lo haga una leyenda de la ópera para cualquier cantante lírico es el sumun. Recientemente, mi paso por 'La Voz' me ha vuelto a honrar con otro regalazo de otra leyenda como es el grandísimo Plácido Domingo en su vídeo felicitándome por mis actuaciones en el programa. Todavía no me lo creo, no me canso de verlo.

-Y, si tuviera que elegir… ¿Policía o música?

-Ambas profesiones me llenan e intentaré no descartar ninguna de ellas.

-Pero, ¿le gustaría dedicarse un día profesionalmente a la música, aunque compatibilizándolo?

-Obviamente, la aspiración de todo cantante es poder compartir su música con el público y sentir su cariño de cerca, y eso es la aspiración de cualquier músico.

-¿Cuáles van a ser sus próximas actuaciones?

-A nivel particular daremos un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid el próximo 6 de junio en una gala de zarzuela en homenaje a mi maestro Pedro Lavirgen, y relativo al concurso, daremos un concierto todos los finalistas junto a los coaches el próximo 11 de julio en el WiZink Center de Madrid.