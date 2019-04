Viki Lafuente: '‘La Voz’ me ha servido para volver a conectar con mi esencia"

Viki Lafuente cautivó durante las audiciones a ciegas de ‘La Voz’ al público y a la que acabaría siendo su ‘coach’, Paulina Rubio. Este miércoles, la cantante mexicana la defendió con su voto frente a los espectadores, que dieron el pasaporte a la final al policía Ángel Cortés, también zaragozano.

La cantante Viki Lafuente, este jueves en Zaragoza. Toni Galán

¿Sería capaz de resumir en una frase qué ha supuesto para usted el paso por el programa?

Es complicado. Ha servido para recordarme quién soy y volver a conectar con mi esencia.

¿Cómo se siente tras la expulsión?

Estoy muy feliz de haber llegado tan lejos y muy contenta con la última actuación. Creo que me puedo ir satisfecha, he aprendido mucho como profesional y como persona.

¿Cómo ha sido formar parte del ‘equipo maño’ del programa?

Ha sido muy curioso que, de entre el montón de gente que se presentó a las pruebas, acabásemos dos zaragozanos en la semifinal y formando parte del mismo equipo.

¿Cómo decidió apuntarse al concurso?

Me lo habían propuesto mis familiares y amigos miles de veces pero nunca lo había pensado en serio. ‘La Voz’ llegó en un momento en el que estaba un poco perdida. Tras toda la vida luchando por dedicarme a la música necesitaba algo que me diera ganas de seguir adelante.

Usted que está tan curtida en el mundo del espectáculo, ¿recuerda el primer día que subió a ese escenario, el más grande de Europa?

Fue muy emocionante, reconozco que nunca he sido muy fan de este tipo de programas pero tener la oportunidad de verlo desde dentro, ver cuánta gente hay detrás de las cámaras para conseguir que todo salga adelante… es una pasada.

¿Y cómo fue el momento de la selección?

A lo largo de mi vida he pisado cientos de escenarios, pero este logró ponerme nerviosa. Tenía un minuto y medio para darlo todo y convencer a los ‘coach’ de que se girasen por mí, y había miles de personas al otro lado de la pantalla… es como algo que siempre ves lejano, en la tele, y de repente estás ahí.

Y se giran…

Eso es una pasada. Se giraron Paulina Rubio y Luis Fonsi. En un primer momento me decantaba más por Pablo López, pero hoy reconozco que agradezco que se girase ella porque creo que de otra forma no habría llegado tan lejos en el programa.

¿Cómo fue trabajar con una estrella como Paulina Rubio mano a mano?

Paulina me sorprendió muchísimo. Me ha demostrado ser una persona muy cercana y, sobre todo, la experiencia me ha servido para abrir más mi mente y aprender a no juzgar, para ver la parte más humana de la artista.

¿Y qué pasa con los zapatos? ¿Siempre actúa descalza?

Canto con y sin zapatos, pero me gusta especialmente hacerlo descalza por comodidad y porque me siento más libre. Es algo diferente. Para mí es como una metáfora, una reivindicación que explica que no tenemos que hacer siempre lo que nos dicen que tenemos que hacer, que hay otra alternativa.

¿Cómo lleva lo de ser famosa?

En Zaragoza no lo he notado mucho. En Sevilla, por ejemplo, sí que me pararon varias veces por la calle.

¿Qué planes tiene ahora?

Vivir de la música es muy complicado, pero espero que esto sirva de empujón y pueda sacarle provecho. Mientras intento sacar adelante varios proyectos seguiremos con el carrito de comida ambulante que ahora mismo es lo que nos da de comer. Pero mi intención es dedicarme a esto.

¿En qué proyectos anda?

En mayo estreno un espectáculo sobre Frida Kahlo, ‘Viva la vida’, en el Teatro de las Esquinas, una producción mía en la que cuento con otros seis artistas sobre el escenario. Es un espectáculo interdisciplinar que aúna música, teatro, danza, circo, pintura y acrobacia. Y el 23 de abril actúo con Viki and The Banned en el patio del Edificio Pignatelli con motivo de las fiestas de San Jorge.