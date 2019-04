Viki Lafuente arremete contra las promesas rotas de Paulina Rubio

La cantante aragonesa Viki Lafuente cautivó al público durante su paso por el concurso 'La Voz', del que llegó a quedarse semifinalista.

La aragonesa, que vive en el Pirineo oscense, sorprendió ya al jurado en la fase de las audiciones a ciegas y en especial a Paulina Rubio, que la seleccionó para formar parte de su equipo.

Sin embargo, una vez acabado el programa de televisión, parece que las cosas se han torcido algo entre ambas porque Viki Lafuente nos ha sorprendido a todos publicando un críptico mensaje sobre Paulina Rubio en el muro de su perfil de Facebook.

"No puedo evitar reflexionar sobre las relaciones efímeras, relaciones que funcionan y no son per se falsas por ser de corta duración, complicidades fugaces pero reales... Paulina promete giras, cds, conciertos... Y probablemente lo hace desde un sentimiento real y sincero, desde lo que ella haría y te daría en ese momento... Pero su vida son cúmulos de momentos fugaces, mil personas aparecen y desaparecen de su vida cada día desde hace... muchos años... Y al final todo se vuelve efímero", reflexiona la aragonesa.

Esta publicación parece apuntar a que probablemente la concursante se esperaba una relación más estrecha con la cantante una vez acabado el programa e incluso posibles colaboraciones.

Sin embargo, Lafuente ha debido de ver frustradas sus expectativas porque en un mensaje elegante, aunque al mismo tiempo brutal, reflexiona sobre la personalidad de Paulina Rubio.

"Ella vive así, en un mundo paralelo al nuestro... En otra dimensión, sus problemas son otros... La vi muy sola. Y la superficialidad en su mundo es brutal", continúa la aragonesa que se ganó el respeto y cariño del público en este talent show.

En su mensaje, Lafuente llega a referirse, incluso, a que la cantante mexicana está acostumbrada "al usar y tirar" y a "prometer cosas que sabe que no va a cumplir".

Sin embargo, Viki saca pecho ante las posibles promesas rotas de Paulina y asegura que no se siente afectada:

"No pasa nada, gran parte de su existencia se basa en quimeras. Mis ilusiones las baso en cosas tangibles, en hechos reales. Las promesas de Paulina no me afectan... ni las de nadie".

Pero termina, eso sí, lanzando una pregunta al aire. Si Paulina "sabe que no va a poder cumplir" esas promesas "¿por qué promete? ¿Qué necesidad tiene de alimentar lo imposible?", concluye junto a un montaje de dos alegres fotografías de las dos posando juntas y sonrientes ante la cámara.