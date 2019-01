Descalza y a ritmo de soul, Viki Lafuente cautiva al público de La Voz

​​Seguramente ya hayan escuchado hablar sobre​​ la artista zaragozana​ ​ Viki Lafuente. Este martes, 8 de enero, la zaragozana de 37 años lograba meterse en el bolsillo al equipo de ‘coachs’ –al menos a dos de ellos- y al público de las audiciones a ciegas del programa de Antena 3 La Voz, en una emocionante velada.​ Por supuesto, la repercusión en las redes no se hacía de esperar. Comentarios del tipo "​Se me erizaron los pelos de ver el ​orgullo y la fuerza con la que pronunció pirineo aragonés", "Extraordinaria voz y personalidad. Totalmente diferente.​ ​Me quedé con la boca abierta.​ ​Pura energía y con una vitalidad desbordante​" o ​"Enhorabuena Viki, ojalá ganaras​,​ me alegraría un montón​";​ son tan solo algunos de los comentarios que han llegado a HERALDO tras su estreno en el programa.

​Residente en el Pirineo oscense, en La Gua​r​guera​ -una de las zonas más despobladas del Pirineo aragonés-​, junto a su marido y sus dos hijos; la artista, que combina sus bolos y espectáculos con una ‘foodtruck’ de fajitas mediterráneas con la que viaja de festival de rock en festival de rock, asegura que desde muy niña siempre soñó con cantar como el mismísimo Kurt Cobain.​ ​

“Mi padre es profesor de inglés y estuve viviendo en Holanda desde los 11 a los 18 años, algo que me sirvió para perfeccionar la lengua”, ​ha explicado en numerosas ocasiones, como demuestra la canción elegida para la audición a ciegas: 'Piece of my heart', de Janis Joplin. ​Tras varios años en el norte de Europa, tanto ella como su familia regresó a Zaragoza, donde la artista comenzaría a conectar con varios músicos y artistas y a moverse por el mundillo aragonés. ​Lafuente se describe como una amante de los retos: ​“Llevo mucho tiempo dedicándome a la música. Soy muy inquieta y tengo muchas ganas de avanzar”.