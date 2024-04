Cucarachas "mutantes" en Aragón, ¿un problema de salud pública?

Desde hace unos años, las empresas de control de plagas vienen detectando un problema cuanto menos "curioso". Las cucarachas germánicas o "del café" -anidan en interiores y son típicas de la restauración- ya no caen en los tradicionales "cebos dulces" que se utilizan desde los años 90 para tratar la proliferación de este insecto en cocinas de bares y restaurantes, comunidades de vecinos e incluso en viviendas.

"Es un problema que se viene arrastrando hace unos años de que el atrayente -azúcar- que incorpora ese insecticida no es que les siente mal, sino que en un espacio donde tienen gran cantidad y presencia de alimentos prefieren otros a este producto", explica Ignacio Orensanz, director de la empresa Quimera Biological Systems S.L., que se encarga desde hace 15 años del control de este tipo de plagas en hospitales y empresas de hostelería de Aragón.

A raíz de esta mutación, que los expertos atribuyen al cambio climático, se han formulado geles que incorporan atrayentes con un componente no azucarado, para evitar así que estos insectos burlen el "cebo dulce" que antes se utilizaba para combatir la plaga de estas cucarachas.

Generalmente, señala Orensanz, se trata de un insecto "muy típico" de ver en la restauración, donde encuentra las condiciones adecuadas para reproducirse. "No entra por el alcantarillado sino que anida en cocinas, porque la temperatura de los motores hace que tengan una temperatura constante", detalla este experto.

A diferencia de otros insectos que provocan plagas estacionales, esta especie prolifera durante todo el año, y se caracteriza por tener en la zona del tórax dos franjas de color más oscuro, además de por alcanzar una velocidad "tremenda".

"Es una cucaracha a la que realmente no es complicado mantener a raya, siempre que haya una estrategia. Eso sí, no hacemos nada poniendo mucho gel si el establecimiento está muy sucio o tiene una presencia de alimento tremenda, porque muchas veces esta cucaracha prefiere lo que encuentra alrededor que el gel que le vayamos a poner", señalan Orensanz, que apunta a factores estructurales, como el interés del cliente por mantener "limpio" el local, para erradicar este tipo de plagas. "Si la higiene es alta, una instalación está bien sellada y se hace un tratamiento adecuado, es complicado que esa plaga llegue a unos umbrales fuera de rango y que constituya una molestia", subraya. Del mismo modo, descarta hablar de un "problema de salud pública", tras la proliferación de estos insectos en otras comunidades que hablan de plaga, como Andalucía, Baleares o Canarias. "Las curacarachas transmiten muchas enfermedades pero hay herramientas para poder hacer un control. En ningún caso considero que sea un problema de salud pública", apostilla.

Así pues, insiste en que el problema detectado en Canarias y luego en EE. UU. es que se ha observcado una mutación que hace que esta cucaracha sienta aversión al azúcar, uno de los componentes del gel insecticida que les empuja a salir de donde estén escondidas para comérselo, en lugar de alimentarse de la materia grasa que hay, por ejemplo, en una cocina. "En la península ibérica no se han descrito casos así, pero es un problema frecuente en las Islas Canarias, y aquí, si no ha llegado, llegará por efecto de la globalización", indica.

La buena noticia es que el laboratorio que comercializa estos productos ha formulado ya un gel que no incorpora azúcares en su composición y que permite a las empresas de control de plagas mantener esa efectividad con otro tipo de insecticidas. "Con el tema de la resistencia, pasa como con los antibióticos. Si un insecto está expuesto a dosis subletales de insecticida, con la capacidad reproductiva que estas tienen, pueden desarrollar especies resistentes a ellos. No obstante, no hemos detectado este problema de resistencia a insecticidas en las cucarachas, sí en otros insectos como, por ejemplo, las chinches", concluye Orensanz.