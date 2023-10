Qué hacer frente a chinches y otros parásitos: "Hay mucha psicosis y la gente está viniendo para prepararse"

La situación en Francia -con París infestado de chinches- y el mediático caso de una bailarina de Chanel, a la que estos insectos acribillaron a picaduras en un hotel de Zaragoza, han hecho saltar las alarmas entre buena parte de la población. "Hay mucha psicosis con el tema de los chinches, y la gente está viniendo para prepararse", explica Virginia Gil, una de las responsables de Productos Gilca, un comercio zaragozano con solera que es referente en la venta de tratamientos fitosanitarios.

María, una vecina del zaragozano paseo de Cuéllar, acudió desesperada esta semana a esta tienda del paseo de las Damas para poner remedio a una posible plaga en el hogar, tras encontrar un chinche en el colchón, cuando cambiaba las sábanas, y otro en el salón. "Cuando lo vi encima de la mesa de la cocina, pensé: ¡Me muero! Y me fui corriendo a Gilca a que me dieran algo. Pero es que una señora delante de mí se llevó 9 fundas de colchón... Impresionante", confiesa esta zaragozana.

Un chinche, en un hogar zaragozano, y varios productos para combatirlos. H. A.

Aunque la existencia de chinches no es algo nuevo en la ciudad -los expertos matizan que siempre ha habido plagas-, en los últimos meses constantan que han aumentado las consultas por picaduras de estos insectos en los centros de salud. Desde Gilca advierten también este aumento, por la creciente demanda que están teniendo de productos químicos para prevenir o combatir a estos parásitos.

"Esta misma mañana nos han encargado 18 fundas sanitarias de colchón para una casa rural. De hecho, ha habido problemas de abastecimiento con este producto... Pasa ya como con el papel higiénico en su día", compara Gil.

Cómo actuar en caso de tener chinches en el hogar

Para tratar esta afección en las casas, desde Gilca recomiendan una serie de productos "fundamentales" para acabar con estos parásitos y evitar que aniden en el colchón y otros rincones del hogar. Eso sí -matiza Gil- con cabeza y sin volverse loco. "La gente estos días viene a buscar algo para prevenirlos, pero es como tomarse un ibuprofeno por si te va a doler la cabeza. Hay algunos que te comentan que tienen pánico de coger chinches y que quieren insecticida... pero no puedes echar insecticida si no tienes insectos", avisa Gil, que ve detrás de esta alarma colectiva que generan los chinches el poso que dejó la covid.

"La población está más preocupada porque ya tenemos una experiencia bastante negativa con el coronavirus. Y lo hemos pasado tan mal tanta gente con el virus que en el momento que se genera un poco de alarma por cualquier parásito, piensas que puede venir cualquier cosa", justifica.

Trampa detectora de chinches en Productos Gilca. Cuesta 6,70 euros. Toni Galán

Para aquella gente que tiene la sospecha de tener chinches en casa, en este comercio zaragozano venden unas trampas que detectan la presencia de estos parásitos. "Se suelen poner debajo del colchón y es una pastilla de plástico que tiene un adhesivo con una feromona que atrae a la chinche, y eso lo que hace es monitorizar si hay o no. Hay mucha gente que no está segura y le recomendamos primero llevarse eso", explica Iván García.

Cuando ya no hay lugar a dudas, no queda otra que actuar y ser constante en la aplicación de insecticidas y otros remedios, porque es una plaga que "además cuesta erradicar", avisan los expertos.

Lo primero que hay que hacer en estos casos es revisar bien aquellos lugares donde suelen anidar estos inquilinos. "Los chinches hacen sus nidos en las costuras de los colchones, en las almohadas, en los sofás… Pueden estar también en los canapés, en los enchufes de la luz. De modo que no se ven tan fácilmente si no los buscas. Pero cuando te vas a dormir, con el calor del cuerpo, ellos lo notan y es cuando salen y te pican", alerta Virginia, quien reitera que la presencia de estos parásitos nada tiene que ver con la falta de limpieza. "Puede llegar una persona que lo haya cogido de rebote… Además de en París, en Portugal ha habido también plaga. Y como hay tanta globalización y la gente viaja mucho, ahora ya te vienen que si hay algo para echar a las maletas o llevarse de viaje y no traerse ninguna de vuelta", cuentan desde Gilca.

Los productos más recomendados

Productos para combatir las chinches en la tienda Gilca. Toni Galán

En métodos de prevención, "el fundamental y prioritario" -señalan- es la funda de colchón. Así pues, en contra de lo que han hecho muchos parisinos -que han convertido algunas calles de la capital francesa en un cementerio de colchones-, Gil aconseja aplicar esta solución antes de tirar nada. "La funda, que va con una cremallera, recomendamos ponerla y dejarla un año. No hay que quitarla para lavarla, que eso es un error también", explica Virginia.

En el caso de haber hallado chinches en el colchón o en almohadas, es conveniente aspirarlo todo, y después colocar estas fundas sanitarias. "De esta forma, como no pueden salir de ahí, no se pueden alimentar y acaban muriendo de inanición", añade.

Para combatir los chinches, los profesionales recomiendan utilizar un tipo de insecticidas con piretrinas, que son antiácaros, y ayudan a controlar estos y otros parásitos. "Se pueden aplicar sobre textiles: fundas, sofás, colchones, alfombras... y te matan tanto los huevos como las larvas", explican. Y, a nivel corporal, para evitar la picadura, el mejor aliado son los repelentes, que valen también para las chiches. "La aplicación te puede durar perfectamente unas tres o cuatro horas. Mucha gente se lo ha llevado para dormir, y con que lo apliques una vez, te aguanta, porque no suele haber tanta evaporación como en verano", concluyen.