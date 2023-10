Chinches en Zaragoza: “En los últimos meses estamos viendo más casos de picaduras en los centros de salud”

La noticia saltaba a los medios nada más terminar las Fiestas del Pilar. Una de las bailarinas de Chanel se iba de la capital aragonesa con chinches después de pasar varios días en la ciudad por trabajo. Lo contaba a través de sus redes sociales y el mensaje se hizo viral.

Con el recuerdo de la plaga de estos insectos que asola París desde hace semanas, en pocas horas ya se hablaba de que Zaragoza también era víctima de estos incómodos bichos. Pero, ¿hasta qué punto esto es real? ¿hay una plaga de chinches en la ciudad?

“No sé si podemos hablar de plaga porque no hay datos al respecto y no es algo que haya pasado de repente, pero hace ya algunos años que hay muchos chinches”, dice Javier Lucientes, catedrático emérito de Parasitología de la Universidad de Zaragoza. Sin embargo, desde el consistorio zaragozano confirman que no se ha detectado ningún foco significativo en la capital aragonesa.

Y es que “no es algo que pase solo aquí sino que es común a otras urbes españolas y europeas que han detectado un aumento notable de chinches”, afirma Lucientes. En este sentido, la presencia de este insecto se ha incrementado en nuestro país un 71% en lo que llevamos de año, según afirma la empresa especializada Anticimex.

Si no has ido al campo no es pulga, es chinche

Los médicos de familia, por su parte, también han constatado un aumento de las personas que acuden a las consultas por picaduras de estos insectos. “Siempre ha habido pero, en los últimos meses estamos viendo más casos”, confirma Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc).

A veces cuesta identificar que las lesiones en la piel se deban a chinches porque se parecen bastante a las de las pulgas. Galindo da algunas claves: “La picadura de chinche es más pequeña que la de mosquito y similar a la de la pulga. En el caso de los chinches, se producen por la noche y el afectado se da cuenta por la mañana”, explica. “Suele haber muchas pequeñas picaduras agrupadas y, en algunas ocasiones, los pacientes nos refieren que han visto a los insectos en la cama”, explica la presidenta de Samfyc.

Si no se ha visto al animal los médicos recurren al ambiente en el que se ha movido el paciente para averiguar si se trata de pulga o chinche. “Si ha estado en el campo, con ganado, será pulga y si ha viajado y se ha alojado fuera de casa, puede ser chinche”, afirma. Para evitar traer estos insectos a casa, Galindo recomienda “no dejar la ropa ni las maletas sobre la cama cuando se regrese a casa después de un viaje en el que hemos pernoctado porque es como se trasladan de un lugar a otro”, señala la presidenta de los médicos de familia de Aragón.

"Es habitual que aparezcan tras las vacaciones"

En Aragón, las empresas de desinfección y control de plagas realizan de manera habitual desinfecciones de pisos, casas y alojamientos turísticos desde hace años por motivo de la existencia de chinches pero insisten en que “no se puede hablar de plaga ya que es habitual que aparezcan y no es una novedad”, aseguran desde Desinfecciones Aerosol.

En esta empresa veterana de Zaragoza realiza casi una decena de desinfecciones semanales y sí que han constatado que “ahora hay más casos que hace 3 o 4 años y es debido a que la gente viaja cada vez más por todo el mundo. De hecho, se dan más casos tras las vacaciones. Es una consecuencia de la globalización”, aseveran, “porque antes estaban prácticamente erradicados de nuestro país”, recuerdan en la empresa. A pesar de su aumento, “no creemos que podamos llegar a los niveles de París, que tiene una plaga por toda la ciudad por la que tuvieron que cerrar hasta los colegios. Parece exagerado que podamos llegar a ese punto”, añaden.

Unos parásitos muy viajeros

Coinciden en su análisis desde otra de estas empresas. “No es algo de ahora. Llevamos años desinfectando todo tipo de viviendas de estos insectos”, afirman en Desinfecciones Ecopest. “Todas las semanas hacemos alrededor de tres desinfecciones en Zaragoza aunque hay temporadas con más picos de demanda, sobre todo a la vuelta de las vacaciones de verano y después de Semana Santa, porque la gente viaja ahora más que antes y se traen los insectos desde los lugares en los que han estado”, continúan.

Es precisamente ese gusto por desplazarse donde residen una de las razones del aumento de estos bichos. “Hemos aumentado nuestra capacidad de viajar y raro es encontrar una persona que no lo haga o que no pernocte en diferentes tipos de alojamiento. Esta capacidad que tenemos ha favorecido la expansión de estos insectos y podemos cogerlos en cualquier sitio”, explica el catedrático emérito, Javier Lucientes.

Chinches sin vergüenza

“Hace años estaban asociados a la pobreza o la falta de higiene, pero ahora ya no es así. Todavía hay personas a las que les da vergüenza decir que tienen chinches en casa pero no hay que avergonzarse”, insiste el experto en parasitología. “En una casa limpia también los vamos a tener y las personas con más poder adquisitivo son las que más capacidad de viajar tienen, por lo que también tienen más posibilidades de cogerlos que las que no se mueven nunca o solo viajan al pueblo”, insiste este experto.

Otra de las razones del incremento la tienen los elementos que se usan para acabar con ellos. “antes se utilizaban productos muy eficaces y perdurables en el tiempo pero desde hace años están retirados por el impacto que tenían sobre las personas y el medio ambiente, por lo que ahora se usan otros productos que no son tan residuales”, indica Lucientes.

Sin embargo, “en París y Barcelona ya se ha detectado una especie de chinche tropical que aguanta mejora las temperaturas y tienen una resistencia mayor a los productos que se usan para el control de plagas”, apunta el catedrático emérito.

Esto, sumado a “las altas temperaturas que hemos tenido en verano y que se han alargado hasta ahora, ha favorecido su aumento y proliferación”, continua el experto en parasitología. Con la llegada del frío podríamos pensar que la situación se va a estabilizar ya que estos insectos se activan con las altas temperaturas, sin embargo “con la calefacción en casa, una vez que los chinches se meten en el dormitorio, se quedan fijos y es muy difícil eliminarlos con medios propios”, insiste Lucientes.

“Se meten en cualquier rendija, por los rincones, dentro de los enchufes y pasan de una habitación a otra. A veces es posible ver a los ejemplares adultos, que miden unos 5 milímetros, pero ante la sospecha de su existencia hay que llamar a una empresa de control de plagas porque la mejor lucha contra ellos es una rápida detección y con los insecticidas caseros no se consigue nada”, concluye Lucientes.

Desde Salud Pública se mantienen "vigilantes"

Desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón recuerdan que "la picadura de chinche no transmite ninguna enfermedad humana, ni zoonótica, ni tampoco se considera que tenga un mayor riesgo que cualquier otra picadura de insecto. Por este motivo, no existe un sistema de vigilancia propio para las picaduras de chinche", explican fuentes del Salud.

Además, "se ha enviado un correo electrónico a todas las zonas veterinarias y a todos los farmacéuticos para saber si han podido detectar cualquier problema digno de interés relacionado con la salud del que se hayan tenido conocimiento y por ahora no han comunicado que se haya producido ninguno", asegura desde el Salud.

La Dirección General de Salud Pública también ha contactado con las empresas responsables de desinfección y "no han informado de que tengan un exceso de demanda, ni un exceso de trabajo relevante porque haya un número elevado de estos insectos. Sí que puede haber ocurrido puntualmente en alguna zona de Aragón, en un momento dado, una explosión de individuos en un solo edificio, pero se han tratado y han sido eliminados", explican.

Así mismo, indican que tampoco han recibido comunicaciones relevantes al respecto desde los centros de salud aragoneses y que "estarán vigilantes ante cualquier situación que pudiera tener interés para la salud pública, realizando en su caso las intervenciones que fuesen necesarias", aseguran desde Salud Pública de la DGA.