Crecen los casos de sarna en Aragón: "Las medidas higiénicas son incluso más importantes para evitar la reinfección"

Aunque no se trate de una enfermedad grave (pero sí muy contagiosa y molesta), el aumento de casos de sarna en Aragón preocupa a los expertos, que advierten de los problemas de tratamiento que ocasiona y del elevado número de reinfecciones que está habiendo.

"Lo estamos viendo en todo tipo de contextos. La mayor incidencia aquí la tenemos en barrios desfavorecidos, pero ahora ya la vemos en cualquier estamento social. La gente se alarma mucho cuando le dices que es sarna, porque parece relacionada con una higiene deficitaria, y la realidad es que en coles o en residencias de ancianos con una higiene adecuada han aparecido casos", explica la doctora Sara Martínez, dermatóloga del Hospital Clínico de Zaragoza.

La transmisión de la sarna humana, una infestación parasitaria causada por Sarcoptes scabiei var. hominis, un ácaro que puede permanecer hasta tres días en la ropa, se produce por un contacto estrecho, y según indican los expertos, no es la misma que la sarna animal.

"Te contagias por un contacto estrecho, no es un apretón de manos o un saludo, y por compartir textiles donde el ácaro persiste"

"Hay veces que se culpa al perro del vecino de la misma y no es así... La que estamos viendo es la sarna que afecta a los humanos, y no hay que tratar a las mascotas. La gente cada vez viene más con el 'creo que es sarna'. Dormí con este chico y me dijeron que luego le habían diagnosticado… o porque mi prima que vive en Madrid la tiene y estuve con ella el fin de semana. Te contagias por un contacto estrecho, no es un apretón de manos o un saludo, y por compartir textiles donde el ácaro persiste (como sábanas, toallas, sofás o sillas públicas que no son de plástico, donde el ácaro no aguanta)", puntualiza Martínez.

Los expertos vinculan este aumento a un efecto pospandémico, relacionado con el hacinamiento en las casas y un cambio de hábitos. "Cuando empecé la residencia en el 2020 ya era motivo de urgencia dermatológica, pero se ha visto que se ha incrementado desde la pandemia. El confinamiento, juntarse en las casas y convivir en espacios cerrados parecen ser modelos desecadenantes", indica esta dermatóloga, quien incide en la importancia de concienciar a la población de los signos de alarma para que la gente sepa cómo actuar ante el volumen de casos que está habiendo. "Ahora mismo, si tuviéramos que declarar todos ellos sería inviable... La media de sarna aquí en Urgencias es de cinco o seis casos diarios", detalla.

Aumento de consultas en Atención Primaria

La mayoría de los contagios se atienden en la Sanidad pública, lo que atañe tanto a dermatólogos como a médicos de familia. La doctora Belén Lomba, secretaria del Colegio de Médicos de Zaragoza, señala que llevan "unos meses" con mucha demanda en Atención Primaria por parte de pacientes con esta patología. "Tan corriente como lo estamos teniendo en las consultas, no lo habíamos visto, y lo hemos comentado con otros compañeros porque vemos que ha ido aumentado a raíz de la pandemia, después de esta y del confinamiento. Antes, las consultas estaban saturadas y teníamos menos tiempo de atención a los pacientes, pero con la vuelta a la normalidad y una mayor accesibilidad al sistema se está viendo tanto en adultos como en niños, y es un poco difícil de tratar a veces, no porque la enfermedad sea grave, pero sí muy reticente y contagiosa", alerta esta médica.

El síntoma más característico de la enfermedad, y lo que ayuda a diferenciarla de otras dermatológicas, es un molesto picor de predominio nocturno en las partes del cuerpo afectadas. "Luego están las lesiones escoriadas en la piel, por rascado en áreas accesibles, y lo que vemos también son heridas rojitas entre dedos, muñecas, en el abdomen. En la epidermis de los dedos de los pies o de las manos, la hembra del ácaro hace un surco para poner los huevos y se ve como una especie de línea blanca descamativa finita… No es algo común ni muchísimo menos al alcance de todos los médicos de familia. Por eso, lo importante también es que el diagnóstico es clínico, con la sospecha de ambiente epidemiológico de picor en varios miembros de la familia que además te lo explican muy bien: les pica todo el cuerpo y sobre todo por la noche", explica la doctora Martínez, que atiende los casos que llegan por Urgencias o derivados de las consultas de Atención Primaria por ser más recalcitrantes.

"Lo normal es encontrarnos lesiones en muñecas y escoriadas por rascado. Hay pacientes que tienen lesiones más ampollosas, incluso en los bebés puede haber afectación en el cuero cabelludo, y puede ser complicado para los compañeros distinguirlo. Cuando la clínica se diferencia un poco de las lesiones típicas de la sarna vienen para un diagnóstico diferencial", puntualiza Martínez, quien explica no obstante que hay otras maneras de acceder al sistema y que muchos pacientes, cuando recurren a Urgencias, es porque tienen ya la sospecha o son conocedores de algunos casos en su entorno.

La dermatóloga Sara Martínez, del Hospital Clínico de Zaragoza. Guillermo Mestre

"Cuando los derivan, vienen aquí a consulta y hay un poquito de lista de espera, pero encontramos a muchos que los mandan directamente a Urgencias por la figura del dermatólogo de guardia, que es la forma de acceder al sistema que más se utiliza", precisa.

La sarna, una enfermedad difícil de tratar

Si bien la sarna no es una enfermedad grave, sí preocupa a los médicos que es muy contagiosa y difícil de tratar, porque además de medicamentos requiere de una higiene y una limpieza muy rigurosas que podría no estar al alcance de todos. "La gente se piensa que tomándose la pastilla o dándose la crema va a desaparecer y tenemos así una espiral de contagios en barrios en los que viven ocho personas en una casa. Un tratamiento bien hecho, con crema o pastilla, puede acabar con la enfermedad, y eso la gente lo sigue. El problema es el 'rollo' de tener que lavar la ropa que me puse hace siete días, o cuando son personas mayores a los que hay que explicarles muy bien esto y conseguir que entiendan que pisar una alfombra descalzo puede ser una fuente de reinfección", subraya esta dermatóloga, para quien tan importante "o más" que el tratamiento farmacológico son las medidas higiénicas para evitar la reinfección o un nuevo contagio de un miembro de la familia que no se hubiese contagiado.

Así lo indica también la farmacéutica María Jesús Lallana, que ha visto reflejado el aumento de casos en un repunte de prescripciones médicas de estos tratamientos: tanto de la crema que se aplica por todo el cuerpo al medicamento vía oral que se empezó a comercializar en 2021. "En el caso del Clínico, hicieron una publicación porque vieron cómo el hacinamiento había provocado un aumento de casos de sarna en 2020, que se ha mantenido en 2021 y 2022. En nuestro sector, por ejemplo, los tratamientos se han multiplicado por cinco en los tres últimos años y se han expedido más de 8.000 envases con receta este último", aclara.

"El parásito puede permanecer hasta tres días en la ropa, que hay que lavar a más de 60 grados"

En ambos casos, tanto si se pauta el tratamiento tópico como el oral, se debe repetir a la semana. La pomada hay que aplicarla por todo el cuerpo y dejarla actuar toda la noche (con cuidado de no lavarse inmediatamente después las manos o la zona afectada y anular así su efecto); y en el caso de la pastilla, se pauta por peso: puedes tomarte uno, dos o tres comprimidos en una sola toma y hacerlo de nuevo a los siete días.

"El tratamiento en sí es eficaz, pero hay que cumplir una serie de requisitos sobre cómo tratarse y cómo limpiar la casa que no siempre resultan sencillos. El parásito, aunque el reservorio son las personas humanas, puede estar hasta tres días en la ropa, que hay que lavar a más de 60 grados. Las alfombras y la tapicería hay que limpiarlas muy bien, porque sino puede que vuelvas a reinfectarte. Otro problema que ocurre y nos lo han contado médicos y pediatras que están viendo muchos casos es que no se trata a la vez a todos los contactos y conviventes, y eso es muy importante. Si no los tratas a todos a la vez, pueden producirse reinfectaciones. Por eso, hay que tratar a toda la familia que vive junta, e insistir en que se haga una correcta limpieza o higiene", apostilla.

Por su parte, los médicos consultados insisten en que si la situación no remite, haría falta tomar alguna medida de salud pública en los casos que son difíciles de tratar. "Me preocupa y creo que hay que ponerlo encima de la mesa", defiende Martínez. "Si hubiese una incidencia muy elevada tendrían que tomar medidas, pero desde luego que ya se está notando en las consultas, donde lo podemos detectar con más facilidad que antes porque no hay tanto llímite de entrada a los centros de salud. Ahora podemos poner tratamiento y cortar la afección tan tremenda que tiene, no de gravedad, sino de difusión. Lo malo es que es muy contagiosa, y en el momento en que la tiene un familiar, la contagia a los demás y es muy complicado que remita", concluyen.