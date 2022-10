Zaragoza pone coto a las plagas con más de 25.000 actuaciones contra ratas y cucarachas en un año

Zaragoza ha intensificado la lucha contra las plagas de roedores y cucarachas con más de 25.000 actuaciones en un año. Por primera vez, informan desde el Ayuntamiento, se están haciendo acciones con carácter preventivo, lo que ha supuesto una mejora "cuantitativa y cualitativa" del servicio desde el inicio de la nueva contrata en septiembre de 2021.

Según datos del área de Movilidad y Servicios Públicos, a finales de este 2022 se habrán hecho más de 15.000 actuaciones contra roedores frente a las 2.000 registradas en 2019, mientras que, en el caso de las cucarachas, se pasará de entre 400 y 500 a 10.000. La mayor parte los avisos proceden del Casco –especialmente de San Pablo y la calle de Las Armas-, el Arrabal y el Actur. Esto no es fruto de la casualidad, ya que se trata de los barrios más cercanos al río. Además, cuentan con un alcantarillado más antiguo y más próximo a la superficie. Esto no sucede en las zonas de nueva construcción, dado que se trabaja a más profundidad, lo que hace que el impacto sea menor.

A todo esto hay que sumar otros factores, como la ausencia de depredadores, que convierte a las ciudades en un buen lugar para la proliferación de plagas, la existencia de alimento en la calle o el incremento de las temperaturas, que hace que los ciclos de reproducción sean mayores, pasando de tres a cinco al año en el caso de las cucarachas.

Ya en su día se hizo un diagnóstico con vistas a "cortar de raíz" el problema. Desde entonces, se está actuando "de oficio" en solares privados y edificios vacíos, con una respuesta "positiva" por parte de los propietarios. También se están utilizando nuevos métodos, con drones contra la mosca negra y pintura ‘inesfly’ en los pozos de registro para acabar con las cucarachas, y se trabaja para valorar las afecciones de nuevas plagas, como las garrapatas en conejos o las heces de paloma.

El grueso de las llamadas, apuntan desde el Consistorio, proceden "no tanto de ciudadanos particulares, sino de comunidades de vecinos". Muchas se dan cuando se hacen obras, ya que los movimientos de tierras tienden a fomentar la aparición de insectos y roedores. Lo importante, subrayan, es que los afectados se pongan en contacto con el 010 o con Salud Pública a través de saludpublica@zaragoza.es.

La concejala de Movilidad y Servicios Públicos, Natalia Chueca, reconoce que, pese a que este es un tema "del que no se suele hablar", se ha convertido en motivo de preocupación. "Los gobiernos anteriores no atendieron esta cuestión, de ahí el descontrol de las plagas. En su momento actuamos con contratos menores hasta que se adjudicó la contrata, multiplicando por tres los recursos", explica.

La clave, opina, es que en la actualidad "ya no se actúa solo" cuando aparecen las plagas. "Es algo que no se había hecho nunca. Los resultados se verán en los próximos meses y años", señala. También pide colaboración ciudadana. "Es imprescindible no alimentar a los animales de la calle y dejar la basura dentro de los contenedores", agrega.

Los avisos, al alza

Eva Santamalia, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, confirma que los avisos "han aumentado bastante" en los últimos tiempos. Las plagas de palomas, explica, son "muy difíciles de erradicar" y están causando "bastantes daños", ya que obstruyen los canales y hacen que, en caso de fuertes lluvias, "se filtre el agua a las viviendas". También hay problemas con cucarachas y otros "insectos arrastrantes". "En estos casos, trabajamos con empresas especializadas y hacemos unas dos desinsectaciones al año. En el momento en que dejan de hacerse vuelven a salir", añade.

En bajos y garajes están apareciendo ratas "muy grandes", lo que obliga a aplicar "tratamientos correctivos para eliminarlas". En su caso, los avisos no entienden de barrios, ya que los hay tanto de Las Delicias como del Centro o San José. Y a la hora de hablar de los motivos, una de las principales causas radica en las tuberías, cada vez más viejas. "Estamos teniendo focos donde antes no había. La gente llama con mucha vergüenza. Temen que pueda parecer que las cucarachas salen por que tienen la casa sucia, pero no es así", recalca.