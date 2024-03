La bebida saludable que arrasa en España, combate el envejecimiento y ayuda a adelgazar

Cada vez tienen más éxito las tendencias gastronómicas saludables como incorporar probióticos a la dieta diaria o eliminar los azúcares y alimentos procesados de esta. No es de extrañar que en España haya tenido éxito también una tendencia saludable y refrescante que ha dado la vuelta al mundo. Se trata de una bebida milenaria fermentada que ha vuelto a ser popular, entre otros motivos, por sus beneficios. Hablamos de la kombucha, una bebida considerada, hace 2.000 años, el elixir de la eterna juventud.

La kombucha se ha convertido en un fenómeno en la gastronomía española. Originaria de Asia hace más de dos milenios, esta bebida fermentada ha encontrado un lugar destacado en los estantes de las tiendas y en los menús de restaurantes de todo el país.

Qué es la kombucha

Se trata de una bebida elaborada a partir de té fermentado, endulzado con azúcar y fermentado por una simbiosis de levaduras y bacterias conocida como SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). El proceso de fermentación transforma el té en una bebida efervescente, ligeramente ácida y con un sabor único y refrescante. Para hacernos una idea, cuando se fermenta una manzana se llama sidra, cuando se fermenta una infusión de té azucarada se llama kombucha, pero, esta no tiene alcohol como la primera.

Una de las razones detrás del creciente interés en la kombucha es su reputación como un elixir para la salud. Esta bebida está cargada de probióticos, enzimas y ácidos orgánicos beneficiosos que pueden mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y promover un equilibrio saludable en el cuerpo.

Esta bebida, además, puede ayudar a perder peso, según explica el estudio publicado el año 2000 por los investigadores Dufresne & Farnworth. La kombucha, explican, puede ayudar a reducir la obesidad y dosificar el hambre.

Por otro lado, la Kombucha es una bebida rica en polifenoles. Estos compuestos cumplen en el organismo una función antioxidante y poseen efectos vasodilatadores y antiinflamatorios.

Kombucha en España y Aragón

En España, la kombucha ha ganado popularidad entre aquellos que buscan alternativas saludables a las bebidas carbonatadas y azucaradas. Cada vez son más los productores locales que se suman a la tendencia, ofreciendo kombucha artesanal elaborada con ingredientes de alta calidad y técnicas de fermentación cuidadosamente controladas, solo hay que ver el caso de El Kefitero, la kombucha aragonesa que se sube al carro de los probióticos.

