Los productos ahumados son beneficiosos o no para la salud

Los productos ahumados son conocidos en España por su sabor distintivo y por su larga vida útil. Pero, también pueden ser beneficiosos para la salud de quien los come. Según varios estudios, el proceso de ahumado puede conferir propiedades saludables a ciertos alimentos como el salmón. Y, responde a la pregunta que se hacen muchos consumidores, ¿realmente son saludables o son un alimento que solo debemos consumir esporádicamente?

Investigaciones recientes han revelado que el ahumado de ciertos pescados, como el salmón y la trucha, puede incrementar la concentración de ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos son conocidos por sus efectos positivos en la salud cardiovascular, ya que pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y disminuir la presión arterial.

Un estudio publicado en 'Journal of Food Science' en 2018 demostró también que el ahumado del pescado puede aumentar significativamente los niveles de ácidos grasos poliinsaturados, lo que contribuye a mejorar la salud del corazón.

Beneficios del proceso de ahumado de alimentos y riesgos

Además, el proceso de ahumado de alimentos puede ayudar a preservarlos al inhibir el crecimiento de bacterias y hongos. Un informe del 'International Journal of Food Microbiology' reveló que el ahumado puede reducir la carga microbiana en ciertos productos cárnicos, lo que prolonga su vida útil y disminuye el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

A pesar de estos beneficios, es importante consumir productos ahumados con moderación, ya que algunos métodos de ahumado pueden producir compuestos potencialmente dañinos, como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y aminas heterocíclicas, que están asociados con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. No obstante, recuerda que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) desde 2009 indica que su ingesta ocasional no genera daños, pudiendo entender 'ocasional' como una vez cada 3-4 semanas en momentos concretos y no que forme parte de nuestra despensa habitual.

Así que, los productos ahumados son una buena opción para incluir en nuestros platos, sin miedo porque tienen muchos beneficios para la salud, pero sin pasarnos en su ingesta. Siempre con moderación.