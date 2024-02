Esta fruta es ignorada en España y tiene 5 veces más vitamina C que la naranja

La vitamina C es muy importante para el cuerpo porque tiene capacidad para actuar como antioxidante, protegiendo las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres y el estrés oxidativo. Una manera, por tanto, de evitar el envejecimiento prematuro de la piel y la caída del cabello, entre otras cosas. Así que, hay que consumir alimentos que contengan vitamina C y, aunque la naranja lleva la fama en España, lo cierto es que existe un alimento tropical que tiene cinco veces más de esta vitamina.

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) tienen multitud de tablas comparativas tanto de verduras como de frutas. Y, en su último informe de frutas y hortalizas, ha realizado una tabla comparativa nutricional donde aparecen, entre otras, la naranja y la guayaba.

Según este informe de la FEN, la naranja tiene 50 miligramos de vitamina C en cada pieza, mientras que la guayaba tiene 273 miligramos de vitamina C, es decir, cinco veces más. Además, también la avala la Clínica Universidad de Navarra, ya que en un estudio destacaron que la guayaba se encuentra entre los alimentos que aportan una mayor vitamina C.

Beneficios y propiedades de la guayaba

La guayaba es una fruta tropical cuya pulpa es rojiza gracias a la presencia de licopeno, un micronutriente que ayuda a la creación de una barrera contra agentes externos, y que es un gran antioxidante y antiinflamatorio.

La guayaba no solo es interesante y recomendable por su alto contenido en vitamina C, sino también porque su consumo favorece el control de peso. Se trata de un alimento con mucha agua y una gran proporción de fibra. Aporta solo 54 kilocalorías. Todo esto hace, por tanto, que sea una buena opción para el postre o merienda, al ser ligera y por lo rápido que uno se siente saciado.

Por último, la guayaba ayuda a mejorar la digestión también por su contenido en fibra. Según la FEN, una guayaba posee 5,2 gramos de fibra, que ayuda a evitar algunos problemas intestinales, estimulando el movimiento del intestino.