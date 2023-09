Esta es la dieta que sigue Clint Eastwood para mantenerse en forma a los 93 años (y que se puede hacer en casa)

El séptimo arte sigue regalando la actuación de grandes figuras que pasarán a la historia del cine por sus papeles brillantes. Clint Eastwood es uno de los más populares en España puesto que, durante décadas, el estadounidense ha interpretado a personajes míticos y, por el momento, piensa seguir haciéndolo. Sin embargo, más allá de sus habilidades escénicas, el actor no deja de sorprender por su impresionante estado físico y vitalidad a los 93 años de edad, una característica que se une a su carisma y presencia en la gran pantalla.

Los buenos hábitos alimenticios han sido la clave que han llevado al también director y guionista a mantener ese estado de salud. A estas rutinas de alimentación hay que sumar la recomendación de practicar ejercicio físico con frecuencia, incluso cuando se alcanzan ciertas edades, puesto que el riesgo de mortalidad se reduce un 31% con este hábito. Claro que, hay dietas y alimentos que potencian en mayor medida este bienestar y Eastwood sigue tres premisas en su nutrición que le hacen estar en el mejor estado de forma posible.

Una dieta alta en proteínas y baja en grasas

Los vegetales crudos, las frutas, la carne y el pescado hervidos son la base de su alimentación. Freepik

La motivación de seguir una alimentación equilibrada le viene a Clint Eastwood de la historia familia. Según contó en una entrevista con la revista 'Closer', la dieta de su padre se basaba en el consumo de carne, quien, además, se consideraba un amante de las patatas fritas y la barbacoa, hábitos que empeoraron su salud cardiovascular, falleciendo a una edad temprana. "Desde entonces, simplemente intento controlar el consumo de alimentos grasos, comer más vegetales crudos, frutas, carne y pescado hervidos", aseguró el actor de 'Gran Torino'.

Un sucedo traumático por el que el actor confiesa que tampoco suele consumir alimentos prefabricados ricos en grasas, postres o bebidas carbonatadas para asegurar un buen estado de salud derivado de una alimentación equilibrada. De hecho, su hijo Scott, también actor, no dudó en reconocer que la dieta de su padre tiene nombre propio dentro de la familia: "el código Eastwood". Así lo reconoció en una entrevista en 2017, acercando algunos de los secretos mejor guardados de su padre para mantener la forma a los 93: al parecer, consume un 90% de alimentos saludables y un 10% de alimentos trampa o caprichos con los que darse, de vez en cuando, una recompensa.

Pero no solo la familia de Eastwood se siente maravillada por la estricta dieta que sigue el actor desde hace años; su médico personal, el Dr. Harry Demopoulos, aseguraba en una entrevista que su porcentaje de grasa corporal siempre fue inferior al 10%. Además, no dudó en compartir algunas de las preferencias de su paciente: "Proteínas saludables y buenas como el salmón, el pollo, seguidas de muchas verduras, brócoli, espárragos y variedades de hoja verde".

Ni azúcar ni alcohol en la dieta

'La fuga de Alcatraz'. Heraldo.es

Una de las claves de su dieta, además de escoger los alimentos con más nutrientes, es atender a sus niveles de colesterol y de azúcar en sangre. De hecho, Eastwood confirmó en una entrevista con Muscle & Fitness que no consumía bebidas azucaradas, refrescos, zumos ni por supuesto alcohol, exceptuando alguna vez la cerveza, a la que le "cuesta decir que no". Así, consigue mantener el bajo porcentaje de grasa corporal que le caracteriza y que, si bien es cierto que hay cierto componente genético, consigue a base de una alimentación equilibrada y constancia.

Tampoco los carbohidratos procesados, "sobre todo los postres ricos", según confesó a Health Fitness Revolution, tienen cabida en su día a día. Consejo al que sumó otros valiosos, como tener a mano la báscula para controlar y perder el miedo al peso y comer frutas y verduras crudas, dos buenos hábitos que sumados a no tomar azúcar ni beber alcohol parecen ser la fórmula de una salud longeva.

Comer por necesidad, no por placer

'Million Dollar Baby', película ganadora de cuatro ÿscar

Ser estricto con la dieta y el ejercicio es una de las máximas para mantener la condición física más adecuada. Y el actor de 'El Gran Torino', entre otros títulos míticos, no puede ser más disciplinado al respecto. Así lo confirmó su hijo menor, Scott, en una entrevista en 'Men’s Health' en 2017, donde aseguró que su padre sigue un riguroso, pero saludable estilo de vida.

Incluso llegó a afirmar que el gran intérprete de Hollywood nunca come por placer, algo impensable para los españoles que, según varios estudios, consideran que comer es más placentero que el sexo. Y es que en momento en el que se socializa en la mesa, parece impensable comer solo por necesidad. De hecho, los expertos aseguran que el objetivo como sociedad es "aprender a obtener el mayor placer posible al alimentarnos bien". Sin embargo, el hijo del actor, quien ha seguido sus pasos en la interpretación y en el estilo de vida saludable, insiste en que el veterano como "salmón y arroz integral en el desayuno". Además, Scott se ve reflejado en su padre en lo de no comer por placer ya que "si pudiera tomar una pastilla que me diera todos los nutrientes necesarios para dejar de comer, lo haría".