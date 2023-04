Depresión o astenia primaveral: "No es normal estar cansado siempre"

La astenia primaveral, o el decaimiento propio de estas fechas en las que el organismo se está adaptando al cambio de estación, es más frecuente en mujeres que en hombres, si bien los expertos señalan que puede afectar a cualquier persona, independientemente o no de que tenga un trastorno mental.

Lo importante en estos casos es estar alerta a una sintomatología que muchas veces, si se alarga en el tiempo, puede esconder una enfermedad de base, como indica la doctora Belén Lomba, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza. El cambio de hora -afirma esta médica-, en general, se nota. Pero "pasados 15 días el organismo se estabiliza" dejando atrás el cansancio, la apatía, los cambios de humor, el sueño o el insomnio -dependiendo de los ritmos de cada persona- que interfieren en el día a día y especialmente al inicio de la actividad laboral.

"La astenia primaveral es típica cuando cambiamos de estación. Suele durar unos 15 días, y se tiene que adaptar el organismo al nuevo cambio (de estación, de luz, de hora...) que parece que no es importante pero sí lo es. En 15 días nos adaptamos, pero si eso perdura hay que valorar otra patología -una depresión que se desencadena, alguna enfermedad que curse con anemia, etc.- testando al paciente y hablando con él", recalca esta médica, quien insiste en que no se debe tomar nada para tratar lo que en un principio es un "proceso transitorio" que el propio organismo supera solo pasado ese periodo.

Para ello, no obstante, hay algunos aliados, como la dieta y el estilo de vida, basado en una alimentación saludable y ejercicio físico.

"Salvo que haya alguna deficiencia de alguna vitamina, no tienen por qué tomar nada si siguen una dieta equilibrada, y es importante insistir en que el ejercicio físico sea parte de eso", recalca esta doctora, que apunta a hacer analíticas para valorar si es necesario incluir un suplemento cuando haya una deficiencia vitamínica, y "no antes".

Remedios contra la astenia primaveral

La misma opinión comparte la farmacéutica zaragozana Margot Roig, quien constata el incremento en estas fechas de la demanda de suplementos vitamínicos y otros productos como la melatonina (para dormir) por parte de pacientes que acusan el cansancio, el insomnio y otros síntomas pasajeros relacionados con el cambio de hora, pero que pueden esconder también otras patologías.

"No sirve tomarse un suplemento si luego no comes adecuadamente"

"Hay que diferenciar una astenia primaveral de que haya una enfermedad de base, porque puede ser también un síntoma de depresión, o de infección de algún tipo. Coincide siempre en primavera, pero no se sabe muy bien cuál es la causa. En las personas alérgicas puede estar relacionada y les puede afectar más", apunta Roig, quien detalla que se trata de un proceso "transitorio" más frecuente en mujeres que en hombres. "En unas semanas se resuelve solo, si no habría que derivar a la médica de Atención Primaria porque lo que no es normal es estar cansado siempre", puntualiza esta profesional, quien recomienda también una dieta saludable en el caso de que sea una astenia primaveral. "No sirve que te tomes un suplemento si luego no comes adecuadamente o no se hace ejercicio físico. Y es muy importante también el descanso, dormir", añade.

Consejos de salud mental

Lola Sobrino, psicóloga: "La astenia primaveral tiene una duración muy limitada en el tiempo y lo mejor que podemos hacer en ese momento es mantener un estilo de vida saludable y unos hábitos de higiene mental adecuados"

Los médicos reconocen que la astenia primaveral no afecta a todos los pacientes por igual. Según los biorritmos, los pacientes con alguna enfermedad mental sufren cambios en primavera y en otoño, cuando baja un poco su estado de ánimo. "Como el resto de pacientes afectados, se tienen que adaptar, y muchas veces hay que reajustarles la medicación", explica Lomba.

Por su parte, Lola Sobrino, psicóloga de Aspame, reconoce que los pacientes que ya padezcan alguna patología mental pueden ver agravada su sintomatología en determinados periodos estacionales, "aunque no es algo que les haga más vulnerables", matiza.

"La astenia primaveral puede afectar a cualquier persona y es algo que tiene una duración muy limitada en el tiempo, lo que ocurre es que cuando afecta a personas con trastorno mental, es más visible la afección. Y si hay un sexo que está más afectado por esta son las mujeres, exactamente lo mismo que en la depresión", apunta esta psicóloga, que aconseja afrontar este proceso como algo "abolutamente transitorio", estando atentos a si el proceso de agravamiento de los síntomas se queda ahí o va más allá, puesto que en ese caso "estaríamos hablando ya de otras cosas".

Carmen Martín, paciente con TLP

"A otros pacientes les diría que no se metan en la cama como el cuerpo les pide, que salgan a la calle y que se distraigan. Que tengan una actividad para hacer todos los días… y, sobre todo, mucha paciencia y esfuerzo"

La zaragozana Carmen Martín, en un viaje a Cuenca. C. M.

Carmen Martín, una paciente zaragozana de 54 años con trastorno límite de personalidad (TLP), reconoce sufrir astenia primaveral de año en año, si bien con el actual cambio de hora aún no lo ha notado.

"Tengo astenia, pero este año de momento cruzo los dedos para que no me venga. Normalmente, cuando llega la primavera, me noto muy baja de moral y con una apatía total. No tengo ganas de hacer nada, no pienso más que en dormir y lo noto en el día a día con un cansancio muy fuerte e incluso dolores musculares", relata esta paciente, a la que diagnosticaron en el 98 una enfermedad mental.

Con ayuda de su psicóloga de Asapme y el apoyo de su familia, Carmen puede presumir de llevar una vida aparentemente normal, si bien asegura que en su caso la astenia puede agravar los síntomas de su patología.

"Soy enferma mental. Mi enfermedad es trastorno límite de personalidad, y cuando llegan estas fechas, además de la ansiedad y otas cosas, me entra mucha agonía y me revienta un poquico la vida", confiesa.

Para sobrellevar este periodo, esta paciente asegura no tomar nada más, aparte de su medicación diaria. "Pero hay que saber que hay que hacer un esfuerzo muy grande para salir de ella. Si tienes ayuda familiar, es lo más importante, y aparte la ayuda profesional", subraya esta zaragozana, que lanza también un mensaje de ánimo a quienes estén en su misma situación.

"A otros pacientes les diría que no se metan en la cama como el cuerpo les pide, que salgan a la calle y que se distraigan. Que tengan una actividad para hacer todos los días… y sobre todo mucha paciencia y mucho esfuerzo. Esto suele cansar mucho, pero en general te mejora y te hace más llevadero el día a día", asegura Martín, quien se apoya también en los consejos que a ella le dan psicólogos y psiquiatras.

"Eso nos lo recomiendan todos profesionales. Las personas que no tienen ningun problema psicológico que tomen medicación no creo que les vaya a hacer nada; el tema es que es uno mismo el que tiene que hacer el esfuerzo. Porque si no lo haces, por mucha medicación que tomes no consigues nada", declara.

Por su parte, la psicóloga Lola Sobrino refuerza este mensaje e invita tanto a personas sanas como a sus pacientes con enfermedad mental a "socializar más" e "intentar divertirnos un poquito más" cada día. "No hay mejor remedio", concluye.