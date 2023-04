Trastorno Límite de Personalidad: "A otros les diría que no se metan en la cama como el cuerpo les pide, que salgan y se distraigan"

Carmen Martín, una paciente zaragozana de 54 años con trastorno límite de personalidad (TLP), reconoce sufrir astenia primaveral de año en año, si bien con el actual cambio de hora aún no lo ha notado.

"Tengo astenia, pero este año de momento cruzo los dedos para que no me venga. Normalmente, cuando llega la primavera, me noto muy baja de moral y con una apatía total. No tengo ganas de hacer nada, no pienso más que en dormir y lo noto en el día a día con un cansancio muy fuerte e incluso dolores musculares", relata esta paciente, a la que diagnosticaron en el 98 una enfermedad mental.

Con ayuda de su psicóloga de Asapme y el apoyo de su familia, Carmen puede presumir de llevar una vida aparentemente normal, si bien asegura que en su caso la astenia puede agravar los síntomas de su patología.

"Soy enferma mental. Mi enfermedad es trastorno límite de personalidad, y cuando llegan estas fechas, además de la ansiedad y otras cosas, me entra mucha agonía y me revienta un poquico la vida", confiesa.

Para sobrellevar este periodo, esta paciente asegura no tomar nada más aparte de su medicació, "pero hay que saber que hay que hacer un esfuerzo muy grande para salir de ella. Si tienes ayuda familiar, es lo más importante, y aparte la ayuda profesional", subraya esta zaragozana, que lanza también un mensaje de ánimo a quienes estén en su misma situación.

"A otros pacientes les diría que no se metan en la cama como el cuerpo les pide, que salgan a la calle y que se distraigan. Que tengan una actividad para hacer todos los días… y sobre todo mucha paciencia y mucho esfuerzo. Esto suele cansar mucho, pero en general te mejora y te hace más llevadero el día a día", asegura Martín, quien se apoya también en los consejos que a ella le dan psicólogos y psiquiatras.

"Llevar un estilo de vida saludable nos lo recomiendan todos los profesionales. Las personas que no tienen ningun problema psicológico que tomen medicación no creo que les vaya a hacer nada; el tema es que es uno mismo el que tiene que hacer el esfuerzo. Porque si no lo haces, por mucha medicación que tomes no consigues nada", declara.

Por su parte, la psicóloga Lola Sobrino refuerza este mensaje e invita tanto a personas sanas como a sus pacientes con enfermedad mental a "socializar más" e "intentar divertirnos un poquito más" cada día. "No hay mejor remedio", concluye.