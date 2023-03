Genes, alimentación, estilos de vida... Qué diferencia a las personas con buena salud

En un mundo de inmediatez, prisas, estrés, pérdida de valores y egocentrismo, nos hemos olvidado de todo lo que podemos hacer por nosotros mismos. Así lo indica la doctora zaragozana Beatriz Abadía, especialista en Oftalmología y Anestesia, Terapia del Dolor y Reanimación, quien este viernes presenta en el edificio Paraninfo de Zaragoza un nuevo proyecto personal que nace de años de investigación y una larga trayectoria asistencial. "En consulta -confiesa- lo vivo todos los días. Los pacientes reaccionan de forma diferente a un diagnóstico, una enfermedad, un tratamiento... Hay muchos factores detrás, pero lo que hace verdaderamente diferente a un paciente es su mente", determina esta doctora.

En su libro 'Reprograma tu salud' ofrece consejos saludables y una guía "sencilla" para todo aquel que busque un cambio de hábitos o estilo de vida, sin que a veces esa persona sea consciente de que está "poniendo barreras a su propio cuerpo" para conseguirlo. "Con este libro lo que quiero es que no nos olvidemos de nosotros mismos, que recuperemos todo ese poder innato y hagamos una serie de cosas que están al alcande de todos", subraya esta doctora.

"Cuidarte es un trabajo de todos los días. La mayoría del tiempo tendríamos que ser de otra manera, y no solo a veces o un ratito me escapo a hacer algo que me gusta"

¿Cómo surge este proyecto?Viene a raíz de que llevo casi 20 años ejerciendo la medicina, viendo a mis pacientes, y desempeñando la profesión me hacía muchas preguntas: por qué pacientes con el mismo diagnóstico y tratamiento no responden igual; por qué a pesar de los avances tan brutales que estamos viviendo en medicina hay cada vez más problemas de salud; por qué la gente enferma a edades más tempranas... Todo eso me llevó a investigar sobre la reparación y curación de las personas. Entré en nuevas ciencias que me daban la evidencia científica a lo que yo intuía, y quise trasladar todo lo que sabía para ayudar a la gente de una forma sencilla a disponer de una información que beneficia a muchas personas.

Lo que podemos hacer

Se estima que un tercio de los tumores están relacionados con el estilo de vida... ¿Qué papel juegan los genes y qué podemos hacer?Cuidarte es un trabajo de todos los días, y está claro que todos no pueden ser perfectos en alimentación, en ejercicio, en pensamientos… Lo importante es ser conscientes de eso: que comas bien, que cuides tu cuerpo y tus pensamientos de continuo, y así tienes un 20 o un 30% de tu tiempo donde también puedes darte algún capricho. Seamos conscientes de que la mayoría de nuestro tiempo tendríamos que ser de otra manera, y no solo "a veces" o "un ratito" me escapo a hacer algo que me gusta. La proporción tendría que ser al revés: un 80% estar bien, y en el 20% restante entra que a todo el mundo nos pueden pasar cosas, pero que el grueso se haga de una forma correcta. Si hacemos eso, la mayoría de la población disfrutaría de una gran salud.



Cuidar la mente y no solo el cuerpo

"Hay muchas cosas que se pueden hacer para intentar quitarle esa presión al cuerpo y que no derive en enfermedades"

Habla de cuidar la mente, y no solo el cuerpo... ¿De qué forma influye esta?La mente influye en nuestra química sanguínea, en nuestras acciones, en nuestros resultados. Es una parte a tener muy en cuenta, con un gran peso, y que sin embargo estamos olvidando. En España siempre ha habido ese estigma de que si ibas al psicólogo o al psiquiatra eras un loco. En EE.UU. es habitual contar con esta figura para comentar las cosas o tener otro punto de vista… Vas a Canadá y es normal que los pacientes se lleven su libreta al médico para preguntar sus dudas; aquí si uno te viene así parece que te va a amenazar. Hay una parte cultural detrás que influye, y nos estamos empezando a dar cuenta de que igual que vas al gimnasio para poner en forma tus músculos, igual necesitas un psicólogo para que te dé una serie de herramientas mentales que te ayuden a afrontar mejor determinadas situaciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer para intentar quitarle esa presión al cuerpo y que no derive en enfermedades.

¿Todo el mundo necesita ir a un psicólogo? ¿O hemos pasado del estigma a banalizar esta cuestión en un sistema ya tensionado?Todo el mundo no necesita ir al psicólogo, como no todo el mundo necesita ir al gimnasio. Lo que sí que todos necesitamos es una serie de herramientas mentales para llevar la vida mejor. Hay gente que dirá: a mí no me gusta leer, pues me apoyo en un profesional. En otros casos vienen incorporadas de forma natural. Hay gente que sabe gestionar muchísimo mejor las situaciones difíciles porque se lo han enseñado. Otras, porque tienen un amigo superguay en el que inspirarse y eso les ayuda. Al final, lo que sí necesitamos todos es decir: qué puedo hacer para mejorar esto cuando sé que mi mente no está jugando un papel para ayudarme. Si eres de esas personas que ven todo negativo, quizás eres de esos que necesitan herramientas para gestionarlo mejor. Para eso es importante conocerse, y hay gente a la que le gusta hablar y va a un psicólogo, mientras que otra persona más introvertida prefiere estar en su casa leyendo un libro que le dé esas ideas. Mi libro lo he intentado hacer de una forma muy sencilla y con una explicación fisiopatológica detrás para entender cómo eso puede desencadenar o ser el origen de enfermedades y qué hacer para no descompensar nuestro cuerpo desde nuestra mente.

"Así como entendemos que comer bien, hacer deporte, no fumar, etc. nos puede ayudar, no entendemos que nosotros mismos también podemos contribuir a nivel mental a mantener ese equilibrio"

- ¿Por qué parece que ahora tenemos más problemas de salud que nunca, pese a los avances médicos?



Estamos avanzando muchísimo en medicina, tenemos un arsenal terapéutico como nunca habíamos soñado… y nos estamos olvidando de los más esencial que somos nosotros. No estamos satisfechos con nada, vamos con prisa, vivimos en un mundo de egocentrismo, competición y mucha queja. Todas estas preocupaciones de la vida, sumado a que ahora hemos vivido la pandemia, una guerra amenazando, el estrés laboral, el diagnóstico de una enfermedad, problemas familiares, situaciones cotidianas de nuestro día a día... Todo eso nos va mermando por dentro. Detrás de todo hay miedos, preocupaciones que activan nuestro sistema nervioso de una determinada manera y condicionan nuestra expresión sanguínea, y a su vez todo eso sobrecarga el sistema cardiovascular, el endocrino y nuestras propias defensas. Con el tiempo, año tras año, si no sabemos hacer nada para compensarlo, llega un momento en que el cuerpo ya no puede equilibrar más esa situación y empiezan a aparecer patologías neurológicas, cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, cáncer… Por eso es importante prestar atención a esa parte que hacemos nosotros mismos para descompensar nuestro cuerpo, y así como entendemos que comer bien, hacer deporte, no beber, no fumar, etc. nos puede ayudar, entender que nosotros mismos también nos podemos ayudar a mantener ese equilibrio.

"Nuestra dieta mediterránea que es maravillosa la estamos abandonando por la prisa en la que vivimos"

- Qué papel juegan los genes, la alimentación, el estilo de vida...Para tener una buena salud tienes que hacer todo. Cuidar el cuerpo y la mente. En la parte nutricional, vemos que hay cada vez más ultraprocesados y nuestra dieta mediterránea que es maravillosa la estamos abandonando por la prisa en la que vivimos de no poder ir a un supermercado y elegir productos de calidad. Cada vez está todo más tratado química y hormonalmente. Uno puede comer muy bien y hacer ejercicio físico y afrontar la vida con un pensamiento muy negativo. Esto lo vemos a veces en deportistas de élite que han cuidado su alimentación y su ejercicio y, en cambio, no gestionan bien esa parte.

"No se puede normalizar un ayuno a bote pronto"

La alimentación juega un papel importante a la hora de prevenir enfermedades, pero ¿se tratar de dar un 'sprint' o es una carrera de fondo?Como tenemos todo a pedir de boca, que pides un paquete y al día siguiente lo tienes, esa inmediatez nos está haciendo vivir la frustración en muchos ámbitos, también en alimentación, obviando que todo en la vida tiene un proceso. No se puede acelerar todo. Hay que hacer las cosas en el tiempo y forma establecidos. Queremos acortar todos los procesos y eso no es bueno. Yo soy partidaria de que hay que comer bien, pero si un día por lo que sea me toca saltarme esta norma, me toca. Yo por lo menos controlo esas cifras. Mi compra la hago yo, cocino yo, pero hay veces que ese 20% me lo guardo para darme mis caprichos cuando me apetece o cuando toca por circunstancias comer otra cosa. Ocurre lo mismo con los ayunos, que es una práctica que me está pareciendo muy peligrosa. Ese ayuno intermitente de 12 horas por la noche para descansar tu sistema digestivo, ¿realmente la gente lo sabe hacer bien? ¿Lleva luego el resto del día una buena alimentación? ¿Lo controla? No se puede normalizar un ayuno a bote pronto, hay que analizar a cada persona de manera individual, y si haces ese 80% que nombraba antes bien, no tienes ni porqué ayunar. Estamos pasando a extremos muy grandes, y ahí lo que recomendaría es: antes de ir a un ayuno, haz las cosas bien. Come lo más natural que puedas, quítate todos los procesados o todo lo que no hayas hecho tú; todo lo que tenga una caducidad a 5 años vista, o que tenga unas sustancias que las han puesto ahí para conservarlos… antes de irte a un ayuno, porque son prácticas difíciles de mantener en el tiempo y te meten en la cabeza que si no lo haces así, no lo estás haciendo bien y eso es muy peligroso.

Trastornos de la conducta alimentaria

"Lo que más regala salud es estar tranquilo y flexible. La rigidez te lleva a un estado de tensión y amenaza en el cuerpo brutal"

Ocurre cada vez más en gente joven, a raíz del 'realfooding' de Carlos Ríos y otros 'influencers'. ¿Puede la obsesión por una dieta sana derivar en trastornos de conducta? ¿Dónde está el límite?Yo creo que la clave en esta vida es la flexibilidad. La rigidez te lleva a un estado de tensión y amenaza en el cuerpo brutal. Si tú te sientes manejado por la comida y porque no lo haces bien, le estás mandado un mensaje al cuerpo que no ayuda nada. Piensas que te estás ayudando y en realidad te está convirtiendo en una persona tan exigente que no te puedes ayudar. Los extremos en la vida son malos, y lo que más regala salud es estar tranquilo y flexible. Hacer las cosas que mejor puedas sin llegar a extremos, a no ser que sea que tienes una enfermedad muy específica y que si no haces las cosas de una manera te perjudica. La mayoría de la población haciendo las cosas bastante bien (eliminando tabaco, alcohol, y haciendo unas medias cosas) cambiaríamos mucho. El problema es que nos movemos con esos extremos tan radicales que me llamada ponderadamente la atención, y en particular la gente joven, que no tenga esas herramientas mentales que hablamos, es peligroso para la salud.



Hablemos de salud mental. En España, más de dos millones y medio de personas toman psicofármacos a diario. ¿Qué le dice este dato?España es el país que más ansiolíticos consume de Europa, y no debería ser así. Ojo, yo estoy a favor de los fármacos cuando hay que usarlos. Bendito sea que podamos recurrir a ellos cuando el ser humano no puede hacer otras cosas o en enfermedades importantes. Pero que seamos el primer país en ese alto consumo indica que hay algo que no hacemos bien. España es un país luminoso, hacemos mucha vida de cara a la calle y tendría que ser un país, ya simplemente por la luminosidad que tiene, donde se consumieran menos ansiolíticos. Luego, ¿estamos viviendo en unos limites peligrosos? ¿Los prescribimos con demasiada facilidad? El problema de estas drogas es que crean dependencia y, sean opioides o benzodiacepinas, cuando las recetamos hay que intentar hacer luego un programa de desahabituación con otras medidas que en ese momento puede que fueran necesarias, pero ya no de por vida. Gracias a Dios, vivimos en un país con una Sanidad muy potente, y eso nos tiene que ayudar, pero también que no tengamos la facilidad de prescribir con tanta alegría.



"Hay que hacer cosas que te gusten, que las disfrutes, que me den esa sensación de que estoy viviendo y de qué bonita es esta vida"