Consejos para ayudar a las familias con hijos trans y prevenir la depresión o el bullying

"Es muy triste que aprendamos que somos diferentes a través de un insulto o de una injuria, lo que lleva a muchos jóvenes a negar, a dejar pasar... Tú no puedes encontrar un punto de paz mental si no estás siendo realmente quien quieres ser", afirma la psicóloga especializada en población infantojuvenil Jessica Galán.

Este miércoles, con motivo de la conferencia 'LGTBIQ+. Conocer para acompañar', que organiza en Zaragoza la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme), ella y otros profesionales ofrecerán una breve educación en la diversidad sexual desde diferentes puntos de vista que afectan a todos los ámbitos de la sociedad.

"A nivel social, vemos que hay mucho miedo, desconocimiento, desinformación. Pensamos que se deberían fomentar estos espacios de divulgación, hacer más talleres de autoestima corporal, dar herramientas para soportar la presión social a la que están sometidos muchos de nuestros chavales y hacer ver que todo el mundo puede formar parte de este cambio y aportar o sumar para no dejarnos fuera a todas las personas que no cumplen con esa identidad homogénea", advierte Galán, quien durante los últimos 5 años ha desarrollado sus capacidades profesionales en un proyecto propio enfocado a valorar y trabajar las dificultades de aprendizaje integrando a todos los agentes del ámbito educativo.

Desde su experiencia en infantojuvenil, reconoce que hacen falta "muchos más recursos" destinados a estas áreas de salud mental, más allá del apoyo que ofrecen al colectivo LGTBI. "En Asapme tenemos lista de espera porque tenemos muchísimos casos, no solo derivados de este colectivo, sino a nivel general del sector infantojuvenil. Estamos viendo muchísima ansiedad, muchísima depresión, muchísimo bullying…", asegura.

A este respecto, desde Asapme señalan que las circunstancias que rodean a cada persona y los contextos sociales hacen que no todo el mundo consiga expresar su orientación o identidad de género, y eso conlleva unos efectos negativos que influyen sobre todo en la salud mental de los más jóvenes durante la llamada "crisis de la adolescencia".

"En la etapa del instituto, los episodios de acoso son habituales y muchas veces se reprime la orientación o identidad de género por evitar agresiones. Todo eso genera ansiedad, depresión, falta de autoestima, conductas autolíticas… Los adolescentes tienen mucha dificultad para crear vínculos sociales de calidad y, en uno de los casos más recientes que he tratado, sí que existe una clara herida emocional derivada del acoso y de las constantes faltas de respeto que existen en el entorno escolar", apunta esta especialista, antes de dar varios consejos que pueden ayudar a los jóvenes, a otros profesionales y a sus familias.

En este proceso, recalca, "debemos dar muchísima calidez, muchísimo mimo. Hay que ofrecerles tiempo en un momento en el que todo nos corre prisa", puntualiza.

Generar espacios Esta profesional apuesta por "generar espacios seguros de información y debate, donde se dé tiempo", permitir errar y dejar claro que "no todos nuestros malestares tienen que ver con la orientación sexual". 1 Ofrecer apoyo incondicional Para ayudar a los menores, insta a las familias y a los profesionales a "ofrecer un apoyo incondicional y, en la medida de lo posible, sin jucios, además de fomentar la exploración y el autoconocimiento. 2 Trabajar con la incertidumbre Con las familias -insiste- "hay que trabajar con la incertidumbre: rebajar las expectativas a nivel de padres, hacerles ver lo que es un problema nuestro (y no de nuestro hijo o hija), y fomentar la escucha activa". 3 Legitimar las emociones En la escuela, sobre todo, se deben legitimar las emociones. "Debemos actuar en el entorno, no en ese niño o niña que está explorando", aconseja esta psicóloga.

A este respecto, Galán insiste en que debería haber menos marcas de género para que un abanico más amplio de personas se vea favorecido y facilitar también los cambios de nombre en un examen, el acceso a los lavabos, a los vestuarios…

Aslan, un joven trans de Zaragoza que se encuentra en este proceso, tras cambiar de nombre el pasado año con el apoyo de su familia, relata también varias anécdotas de su infancia para combatir estereotipos. "Recuerdo preguntarle a la monitora de la guardería, que solía hacerle crestas en el pelo a los chicos antes de salir, que me hiciera una, y me dijo que yo no podía porque era chica, aunque el pelo lo tenía corto y me lo podía haber hecho perfectamente. O, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado el fútbol y sigue sin gustarme, pero sí que me compraba muchas cartas de fútbol para poder intercambiarlas y jugar con los chicos, porque si no no querían estar conmigo. Ahora se insiste mucho con el tema de los juguetes y se les enseña más a los niños que da igual con lo que jueguen", afirma este joven estudiante, de 19 años, quien, a juicio de Jessica, contituye un "un modelo precioso" en el que mirarse para personas que se puedan sentir identificadas, "y a las que siempre les va a llegar mucho más su discurso que el mío", opina esta psicóloga, que invitó a Aslan y a su padre a participar en el ciclo de salud mental infantojuvenil de este miércoles.

En esta conferencia, que tendrá lugar en el Patio de la Infanta, participarán también el psicólogo Víctor Luqui, y el activista Pepe Paz, con la intención de darle la vuelta a este enfoque. "En vez de centrarnos en qué problemas de salud mental peuden tener personas que no son admitidas por su orientación, queremos mirar a esta sociedad y ver qué problema de salud mental colectiva tiene y de dónde viene que impida acpetar la diversidad en la que vivimos", recalca, por su parte, Paz, convencido de que estos temas deben tratarse no solo en las casas, sino también en la escuela.

"La escuela tiene que enseñar, y esto son cosas que le competen a la familia, pero también a la escuela, igual que evitar la violencia de género, el machismo o las conductas incívicas, porque las criaturas pasan más tiempo del que están despiertos o despiertas en el cole que en las familias", apostilla este activista.

Luqui, por su parte, añade que en la actualidad se puede hablar "sin complejos" de la diversidad psicoafectiva y aprovechar que hay más recursos a nivel cultural (de series, películas y transparencia en los medios) para que las personas y los familiares permitan que, cada vez antes, puedan decir quiénes son y "empoderarse" en ese sentido. "Se trata de no dar por sentada la identidad ni las orientaciones de nadie para que cada uno pueda desarrollarse, y es un signo de salud como sociedad el hecho de que las personas a lo largo de su infancia o adolescencia puedan verbalizar quiénes son, su orientación, de una manera normalizada, sin ser señaladas, sin tener miedo a sufrir ningún tipo de discriminación", concluye este psicólogo.