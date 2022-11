Para qué sirve el Zaldiar y los efectos secundarios de uno de los medicamentos más vendidos

El doctor José Antonio Sánchez Tirado, con raíces en la localidad zaragozana de Moyuela, es anestesista y responsable de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS). Sobre el Zaldiar, uno de los medicamentos más consumidos de España, tiene lógicamente una opinión formada y precisa. Un recurso interesante que, como cualquier fármaco, debe utilizarse con mesura y bajo supervisión médica para que sus beneficios no se vean opacados por los problemas derivados de un uso no controlado ni apropiado.

El Zaldiar está en muchísimas casas. “Se trata de una mezcla de paracetamol y tramadol. Lleva una dosis menos de tramadol de lo que solía ser habitual, e igualmente una dosis menos de paracetamol. Al administrarlos conjuntamente, se potencian; no es que se sumen los efectos, sino que hacen más efecto conjuntamente que si se administrasen por separado”.

Mucha gente tolera mal el tramadol. “Sí, la dosis más pequeña era normalmente de 50 miligramos y no todos los organismos la aceptaban bien. La incluida en el Zaldiar es de 37 miligramos, y se tolera un poco mejor. Está indicada para dolores de intensidad moderada”.

¿Qué es mejor para el dolor? ¿Zaldiar, Nolotil o Tramadol?

El dolor intenso es otro cantar. “En esos casos hay que recurrir a otras formulaciones de tramadol-paracetamol, o ceñirse al tramadol solamente. Si se usase Zaldiar con dolores agudos harían falta 10 comprimidos diarios, y eso no tiene sentido, es mejor cambiar de medicación, a fármacos más potentes, o recurrir a dos pastillas de tramadol, por ejemplo. Depende del caso y de la persona”.

Hay notables diferencias entre el Zaldiar y otros paliativos como el Nolotil. “Son cosas distintas, nada que ver. El Nolotil está catalogado como antiinflamatorio, aunque no es exactamente cierto. El tramadol es un opiáceo débil con un doble mecanismo de acción; además de activar los receptores opioides, inhibe la recaptación de noradrenalina, lo que le hace funcionar mejor en el dolor neuropático. En un momento dado, si fuera necesario, se podrían administrar los dos, Zaldiar y Nolotil, o bien de manera alterna. Por el paracetamol que lleva, Zaldiar tiene efecto analgésico y antitérmico”.

¿El Zaldiar sube la tensión?

Este medicamento no tiene por qué subir la tensión en un paciente común. “Ocurre en determinadas ocasiones, pero muy pocas. Lo que sí debe tenerse en cuenta y manejarse con cuidado es el uso del Zaldiar en pacientes que tomen antidepresivos, especialmente los más conocidos y que se conocen como duales, caso de la duloxetina, la venlafaxina… tienen un mecanismo de acción similar al Zaldiar y la interacción puede dar lugar a más efectos secundarios de los que aparecerían si no los tomases juntos. Puede haber alguno grave, como el síndrome serotoninérgico; los antidepresivos inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, igual que el tramadol, por lo que habría un exceso de serotonina que puede derivar en efectos potencialmente graves. Depende del paciente y las dosis usadas de cada fármaco”.

Efectos secundarios del Zaldiar

Los efectos secundarios del Zaldiar son fundamentalmente cuatro. “Náuseas, vómitos… suelen desaparecer en unos tres o cuatro días, cuando el organismo hace tolerancia, o bien tomando un antiemético (medicamento que previene o reduce las náuseas y los vómitos); también aparece estreñimiento, que no se suele pasar durante el uso del fármaco, y mareos por el tema mentado de la serotonina”.

Y no, el Zaldiar no engorda ni adelgaza. “A veces quita el apetito, pero no hay una incidencia directa en el peso. Ojalá ayudase a bajar un poco ese peso que nos sobra, pero no, no es para eso”, concluye Sánchez.