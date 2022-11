Estos son los síntomas covid que puedes tener, según la pauta de vacunación

"Si de algo hay evidencia científica es de que la vacunación evita el desarrollo grave de la enfermedad, la hospitalización y el fallecimiento. Algo que se ha comprobado desde que comenzó la pandemia". Son las palabras de la aragonesa Inma Cuesta, miembro de la Comisión Nacional que asesora al Ministerio de Sanidad en materia de vacunación, quien además insiste en la "importancia" de continuar cumpliendo con los calendarios y las pautas vacunales.

"Ahora los contagios, con la nueva variante, han vuelto a subir, por eso es fundamental, sobre todo en determinados grupos de edad, ponerse la segunda dosis de recuerdo, que sirve para recuperar los anticuerpos que se van perdiendo a lo largo del tiempo y evitar una sintomatología que pudiera llegar a ser más grave", apunta la experta.

Síntomas que pueden variar según las dosis inoculadas en la persona contagiada, tal y como refleja un proyecto realizado por la compañía de ciencias de la salud ZOE e investigadores del King's College de Londres, el Hospital General de Massachusetts, Harvard y la Universidad de Stanford, en el que han participado más de cuatro millones de personas desde que comenzó la pandemia.

Sintomatología común según las vacunas inoculadas

Así, y según datos del informe, quienes cuentan con la pauta completa y se contagian de covid pueden presentar: dolor de garganta, moqueo nasal, tos persistente, secreción de mucosidad y dolor de cabeza. Mientras que aquellos que solo cuentan con una vacuna inoculada no tienen tanta secreción nasal, pero sí estornudos constantes (y todos los demás síntomas citados). Un síntoma que no padecen quienes no están inmunizados, pero sí pueden causar cuadros febriles que pueden llegar a ser importantes.

El trabajo publicado también fue clave para identificar, por ejemplo, algunas de las dolencias menos esperadas de la covid, tal y como lo fueron la falta de olfato y de gusto, y otras circunstancias que actualmente explican las razones por las que determinados síntomas pueden durar más o menos en el tiempo.

Un resultado compartido con otro estudio, en este caso realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses, en el que se especificaba que las personas vacunadas con una o dos dosis tenían un 60% menos de riesgo de desarrollar síntomas como la fiebre en comparación con las personas no vacunadas. En dicha encuesta, los participantes vacunados pasaron de dos a seis días de enfermedad menos en comparación con los no vacunados.