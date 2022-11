Cuánto duran ahora los síntomas de covid y cómo afecta a la posible baja laboral

Los contagios por covid-19 con las subvariantes de ómicron que predominan en la actualidad tienen una incidencia menor a la de pasadas cepas. La BA.4 y BA.5 suponían más del 84% de los contagios a principios de octubre, y en el último mes ha ido subiendo la detección de un nuevo linaje de ómicron; según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), el BQ.1 y sus sublinajes, incluyendo BQ.1.1, tienen una prevalencia creciente en la actualidad, y la previsión es que alcance el 50% de los contagios en Europa a finales de noviembre.

Tanto los casos de BA.4 y BA.5 como los primeros estudiados de BQ.1 tienen dos puntos en común; el periodo de síntomas de la enfermedad es algo más corto del que causaban variantes anteriores, de dos a cuatro días de media, y la gravedad general es menor, dado el número descendiente de ingresos en unidades de cuidados intensivos comparado con las olas anteriores. Hay que recordar que los síntomas más frecuentes de estas nuevas variantes son la fatiga, tos, dolor de cabeza, fiebre, congestión y secreción nasal, estornudos, dolores musculares, ahogo, pérdida de olfato y de apetito, taquicardia, afonía o diarrea. En cuanto a las consultas regulares en centros de salud, nada mejor que un caso práctico para valorar su impacto.

La doctora Celia Buisac ejerce la medicina de familia en el Centro de Salud José Ramón Muñoz Fernández del Paseo de Sagasta de Zaragoza. “Lo que veo en mi consulta es mucho catarro o síndromes gripales, y es cierto que muchos síntomas son parecidos a los de la covid, pero no se puede hablar de una ola de casos. Actualmente viene mucha gente con problemas de garganta, desde picor a dolor un par de días después, con un poco de febrícula y cansancio. El gran problema son los ancianos, y las complicaciones derivadas de la edad, pero en la gente joven… yo no hablaría de repunte de covid preocupante tras las Fiestas del Pilar, la verdad, sino un repunte de todos los virus”.

Bajas laborales cortas por covid, incluso con precaución incluida

La doctora Buisac está dando bajas por covid de cuatro o cinco días. “Si vienen un lunes, porque ese día ya se encuentran mal como para ir a trabajar, les doy la baja hasta el jueves o viernes inclusive. Obviamente les digo que si regresan antes a trabajar, o tienen covid pero se encuentran bien y no necesitan una baja laboral, que no estén en grupo, no se vayan a tomar un café con los compañeros ni coman con ellos y usen la mascarilla todo el tiempo. Por suerte no he tenido últimamente casos severos de covid”.

Asimismo, la profesional recuerda que, en el pasado otoño, el uso de mascarillas era generalizado en los espacios públicos y la incidencia de gripe, catarros e incluso alergias era casi inexistente. “Claro, la mascarilla frenaba los virus. Debería quedarse para catarros o gripes también; además, ahora toses en un transporte público y casi casi te sacan por la ventana. Hay que concienciar a la gente acerca de medidas preventivas en general: si tienes síntomas de catarro, que puede ser gripe o covid, debes hacerte la prueba de diagnostico, ya sea el test de antígenos para detectar la covid o el que combina gripe y covid. Además es conveniente llevar la mascarilla de forma preventiva para no contagiar a los demás. Es una cuestión de salud y educación al mismo tiempo”.