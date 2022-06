¿Es saludable la dieta de Victoria Beckham? Una nutricionista da las claves

La dieta de Victoria Beckham quedó desvelada hace cuatro meses por una entrevista televisiva de su marido David, el famoso ex futbolista y socio de Jorge Mas en el Miami Marlins de la liga profesional de ‘soccer’ de Estados Unidos (MLS). Al parecer, la antigua componente de las Spice Girls solamente toma pescado a la parrilla y verduras al vapor desde hace un cuarto de siglo.

Antes de valorar esta pauta alimentaria, la nutricionista Andrea Cañas explica en primer lugar que hablar de certezas absolutas con una dieta es un error, no es todo blanco o negro. “Quizá para una persona concreta la alimentación de Victoria Bechkam es inviable, pero ella lleva 25 años con esas pautas y al parecer resulta estupenda para ella, porque su contexto, su día a día y su metabolismo así lo ocasionan”.

La profesional de la nutrición aclara que lo interesante de esta dieta es que excluye desde el principio cosas claramente dañinas para una correcta alimentación. “Lo único positivo de comer solamente esas dos cosas no radica en lo que come, sino en ciertas cosas que evita comer. Priorizando esos alimentos no ingiere porquerías como refinados, azúcares no naturales, fritos y esas cosas que no son precisamente ideales. En cuanto a lo negativo, pues… todo lo demás”.

Cañas aclara esta conclusión tan rotunda. “Es negativo todo lo bueno que deja de comer. Además de la poca variedad, su dieta aporta poca o nula cantidad de hidratos de carbono, que son importantes, y no aclara la cantidad de grasas que consume: no se sabe si toma frutos secos, o aguacate, o si echa aceite por encima de las verduras… eso no es negativo, pero no sabemos si lo hace. En el común de los mortales, esta forma restrictiva de comer se asocia con trastornos en la conducta alimentaria, prohibiciones, carencias en la relación social o para hacer planes fuera de la rutina que marca ese tipo de alimentación”.

La nutricionista valora algunas alternativas. “Si tomase patatas, tubérculos de vez en cuando, contaría con una fuente de hidratos muy saludable. Al parecer toma una tostada integral con sal de vez en cuando, pero no sabemos con qué frecuencia: si tomase pan de vez en cuando, al igual que frutos secos, sería otra ingesta saludable. No sabemos qué verduras concretas toma, tampoco, solamente que son al vapor. Hay gente sin trastornos, eso sí, capaz de mantener una rutina tan estricta durante años, con lo que no tendrían ese tipo de problemas sociales derivados de la dieta, ya que está interiorizada. Sé de una persona que desayuna lo mismo cada día, come lo mismo y cena diez platos diferentes. Cuando sale de casa se adapta al sitio donde va, eso sí”.