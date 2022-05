La dieta con la que Vicky Martín Berrocal adelgazó 18 kg

Algunas claves del éxito para que una dieta sea efectiva y tenga efectos en la pérdida de peso más o menos con rapidez es que el cambio de hábito alimenticio sea asumible por la persona interesada. Es decir, que no suponga un cambio brusco y drástico en todas las facetas de la alimentación, que sea sencillo de seguir y a medio o largo plazo no termine por desquiciar a quien hace el régimen.

De este modo, la permuta en el tipo de comida y en la disminución de la cantidad tiene que ser consecuente, pero dentro de los límites saludables. De nada sirve quitarse tomas si esto se va a traducir en posteriores atracones o comidas a destiempo. Sea cual sea el objetivo, es conveniente que un especialista supervise el proceso, para evitar problemas. Y aunque existen multitud de rutinas y dietas, su efectividad depende de la persona, tanto a nivel metabólico como disciplinar.

En este sentido, un ejemplo es la dinámica elegida por la actriz y diseñadora de moda española Vicky Martín Berrocal, que logró adelgazar nada más y nada menos que 18 kilos sin grandes restricciones. ¿El truco? Aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir la ingesta de hidratos de carbono tanto en cantidad como en el momento de consumo, y hacer cinco comidas diarias para mantener el organismo en funcionamiento y mantener la sensación de saciedad durante el día para evitar posibles atracones.

Nada hubiera sido posible sin ejercicio físico, deporte, fundamental para que de forma paralela a la dieta el peso se vaya reduciendo y se note el cambio. Dieta sin ejercicio: difícil. La transformación física de Vicky Martín Berrocal se pudo apreciar durante el año 2021 en sus redes sociales, donde le puso letra a una de las claves que le llevaron a lograr el objetivo: "La verdad es que si no meriendo, llego a la cena que me lo como todo y eso es lo que no puede ser".

Una afirmación consolidada en cinco comidas diarias, con una base potente de frutas y verduras, y una rutina alimenticia definida: desayunos enérgicos, meriendas saciantes y cenas muy ligeras. Y es que, a menudo, la última comida diaria suele ser problemática. Hay que llegar a esta sin hambre, para que pueda ser ligera. En las redes sociales de la actriz se han podido ver publicaciones en las que compartía comidas como gazpachos, yogurt con frutas, entre otras comidas saludables en las que la actriz basó su dieta.

