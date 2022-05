La dieta de Angelina Jolie perfecta para mantener la figura

Adelgazar no es fácil. Como tampoco lo es mantener la figura una vez han sido eliminados esos kilos de más. Y es que aparte de lograr los objetivos, hay que sostenerlos en el tiempo. Porque sino, la frustración y el esfuerzo puede convertirse en una carga doble. En este sentido, existe diferentes dietas y rutinas nutricionales que ayudan a dibujar nuestra figura de manera saludable. Entre las más populares se encuentra la de la actriz Angelina Jolie, icono de belleza en Hollywood.

La 'celebritie' de 46 años sigue un estilo de vida libre de factores perjudiciales para la salud, como el tabaco, o productos como el café o el azúcar. Además, el deporte es un aspecto que forma parte de su rutina diaria. Como curiosidad de su alimentación, la actriz arranca el día ingiriendo una cucharada de leche de coco, por sus propiedades antibacterianas. Pero aún hay más. Los insectos son su snack preferido, fuente de proteínas. Por supuesto, no es algo habitual porque el acceso a ellos no es fácil.

Aunque se especula con que Angelina Jolie ha probado las hormigas, alacranes y tarántulas, animada por su hijo Maddox, de Camboya, su alimentación se basa principalmente en el consumo de la carne magra de vacuno y el pescado. Productos mayormente proteicos a los que suma vegetales y leche de soja o vegetal. La carne, al vapor. Así, con el paso del tiempo, Angelina ha ido construyendo una figura estilizada que consigue mantener en el tiempo por su dieta.

Por supuesto, aquellos productos ricos en grasas saturadas o harinas refinadas han sido eliminados por completo de la dieta de la actriz, así como refrescos con azúcar. No se trata de una dieta muy complicada o exigente, aunque sí precisa de una mente fuerte para no caer en tentaciones ni en caprichos alimenticios. Otras famosas como Elsa Pataky o Beyoncé siguen sus propias pautas. Y aunque no existen dietas milagro, comer bien y elegir los alimentos adecuados sin faltar a los nutrientes puede marcar un antes y un despuñes en nuestra figura.

