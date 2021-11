Cinco bulos de la vacuna contra la covid-19 que no deberías creer

La desinformación y las 'fake news' se propagan rápidamente, y el único el antídoto para ello es recurrir a fuentes fiables. Así, desde el inicio de la pandemia, el coronavirus y más adelante sus vacunas han sido víctimas de la marabunta de información que hay en red, y que a menudo juega en contra de la lucha contra el virus.

"Aquí lo único que nos preocupa -y mucho- son las personas que no se quieren vacunar porque dicen que la vacuna no es segura o que te modifica el ADN. Hay medicaciones o hábitos como el fumar que son mucho más peligrosos que ponerse la vacuna y, sin embargo, se fuma y se asume ese riesgo. Vacunarse es menos peligroso que fumar o pasar la enfermedad de la covid, pues estamos viendo las secuelas que deja en pacientes 'long covid', además de todas las muertes que ha causado y sigue habiendo", subraya Marina Francés, coordinadora de Enfermería del CS Arrabal.

Con ayuda de esta sanitaria, que participa activamente en el proceso de vacunación, desmontamos algunos de los bulos que rodean a las vacunas del coronavirus:

1 "No es segura". Falso Uno de los bulos que circulan desde que empezó la vacunación en diciembre de 2020 atañe a la seguridad de las vacunas. Los expertos subrayan su eficacia y explican que, en concreto, las vacunas de ARN mensajero -como Pfizer o Moderna- emplean una tecnología que lleva "más de diez años" ensayándose con otro tipo de virus. "No es algo que se les haya ocurrido ahora. Existían para otros microorganismos de la misma familia y toda la investigación al respecto estaba bastante avanzada. Gracias a eso, ha podido desarrollarse la vacuna para la covid en tiempo récord", insiste Francés.



2 "Quieren inyectar chips a través de la vacuna". Falso A través de las redes sociales se han propagado también una serie de teorías conspiratorias que nada tienen que ver con la realidad de estas vacunas. "En nuestro organismo solo queda la inmunidad que crea la vacuna. No existen nano-bots ni chips de un tamaño tan pequeño que entren en la cánula de una aguja hipodérmica", subraya esta enfermera.

3 "Puedes comprarla online". Falso En ningún caso esta vacuna se puede comprar online, ya que este proceso de comercialización no asegura la trazabilidad de la misma. "Es gratuita y solamente se puede poner en sitios oficiales, en los centros de salud. En farmacias te podrán dar cita, pero no la venden ni la ponen tampoco", destaca esta enfermera, que advierte de los riesgos que tiene comprar medicamentos por internet. "Una vacuna no se puede comprar online porque exige un mantenimiento, y aunque el producto que vendieran fuera de verdad, uno no sabe si se ha desestabilizado ese vial, porque son vacunas que no se pueden mover y transportar así como así. Son muy delicadas", apunta esta enfermera.

4 "La vacuna produce ganglios". Falso La aparición de bultos en el cuello o en la axila tras ponerse la vacuna para la covid-19 no está ligada a una enfermedad grave. Es uno de los diversos efectos secundarios que se producen tras la inoculación de esta medida de protección y los sanitarios reiteran que no hay que tenerles "miedo", pues se trata en todo caso de síntomas "puntuales" que desaparecen al cabo de uno o varios días, como ocurre en otros casos con la fiebre, el hinchazón de brazo y otros efectos recogidos en la ficha técnica de las vacunas. "Son efectos secundarios que los tenemos que asumir, y significan que el sistema inmunologico está trabajando", explica la coordinadora de Enfermería del Centro de Salud Arrabal. En cualquier caso, librarse de sufrir efectos adversos no guarda relación tampoco con el grado de inmunidad adquirido tras recibir el pinchazo. "Hay personas que sufren efectos y otras que no, pero la vacuna te inmuniza igual, salvo en el caso muy concreto de personas que no son respondedoras al tratamiento, pero en estos casos no es fallo de la vacuna, sino algo descrito que puede ocurrir en porcentajes muy bajos de la población", puntualiza esta enfermera.