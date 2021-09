Carmen Chaverri: "Estamos en total disposición de ir a vacunar a los centros escolares"

En Aragón, más de un 90% de los mayores de 12 años tienen al menos una dosis, pero el porcentaje apenas ha variado en las últimas semanas. ¿Hay margen de mejora o se ha llegado al límite?

Probablemente estemos ya en el ‘techo de cristal’. Hemos probado varias experiencias piloto para incrementar los porcentajes, pero el éxito ha sido relativo. Hay gente que no se quiere vacunar, y eso es preocupante. Deberíamos aumentar un poco más los niveles.

¿Qué ha podido fallar?

Es una decisión personal. Hay un sector de la población que tiene muy arraigado por cultura o tradición no vacunarse, y un tramo, el de 25 a 40 años, en el que falta conciencia social. No tiene que ver con falta de información, recursos o tiempo.

Se ha programado una jornada de vacunación sin cita previa, se van a poner dosis en empresas, se está haciendo captación en hospitales y centros de salud... ¿Qué más tienen en mente?

No sabemos qué más hacer. Pensamos que llegando a los colegios se podría motivar la vacunación en mayores de 12 años, donde sí llevamos un buen porcentaje de aceptación. ¿Qué podemos hacer con las personas de 25 a 40 años que no se vacunan? Es un problema de responsabilidad social, no son conscientes. Es más la comodidad de no ir que una creencia. La mala información y los bulos de internet no está favoreciendo que esto salga adelante.

¿Se va a vacunar entonces en colegios e institutos?

Sí. El Departamento de Sanidad está en total disposición de ir a vacunar a los centros escolares si así lo creen necesario. La colaboración con Educación ha sido hasta ahora muy estrecha. Se haría a base de listados ‘positivos’ y acercándonos desde los centros de salud, todo con consentimiento de los padres. Sería un paso más para facilitar el acceso a la vacunación en horario escolar.

¿Sería en las próximas semanas?

Sí, en próximas semanas. Tiene que haber un trabajo previo de base para organizar la logística; que ellos hicieran una captación activa dentro de los centros escolares. Una vez hecha, el centro de salud de la zona se organizaría y se desplazaría.

¿Y en los campus universitarios?¿Se va a hacer lo mismo?

A día de hoy no se puede decir. Si fuera necesario igual sí, pero los universitarios están ya casi todos vacunados. Tenemos las agendas a un 25% de su capacidad, así que la tarea iría más por orientarlos hacia el centro de salud correspondiente. Analizaremos la necesidad y si la hay, iremos.

¿Esperaban un septiembre mejor en cuanto a la vacunación?

Sí. Esperábamos que con la vuelta de las vacaciones y el inicio de los colegios hubiera habido una respuesta más intensa.

¿Hay problemas con la población extranjera?¿Se están pensando acciones para incentivar su vacunación?

Es un tema que se está trabajando desde Salud Pública. Se está hablando con personas con cierta influencia en determinados colectivos y se está pensando en acciones, como ya se hizo el año pasado, con mediadores culturales.

¿Se están tirando dosis o hay viales a punto de caducar en Aragón?

A Aragón le va a pasar como a otras comunidades. Es posible que tengamos alguna caducidad. Tenemos que poner por delante que la logística ha sido maravillosa. Llevamos dos semanas en las que se ha suspendido la llegada de vacunas desde el Ministerio, trabajando con los ‘stock’ que tenemos. Cada viernes hacemos un recuento de estocaje de cada nevera de cada centro de salud. A partir de ahí se distribuye lo necesario en los puntos necesarios. Lo que hemos hecho en Aragón ha sido mover viales de un centro a otro y aprovechar al máximo las vacunas que tenían una caducidad próxima. Poner la tercera dosis ha permitido avanzar muchísimo y que no caducaran muchas, pero alguna caducará, inevitablemente.

¿Cuántas son ‘alguna’?

No lo sé. En Zaragoza teníamos 7.500 que estaban próximas y se pusieron todas antes del día 23. Habrá caducado ya algún vial de Janssen. El problema es que, para abrir uno, necesitamos a once personas en el caso de Moderna y a seis en el de Pfizer.

¿Mantendrán el sistema actual si la tercera dosis se extiende a otros colectivos?

Sí. El punto fuerte que hemos tenido en Aragón ha sido la accesibilidad de las personas a su centro de salud. Poder ir a domicilio y conocer de antemano a las personas cuidadoras ha sido otro. Por dispersión geográfica era lo más razonable.

¿Es partidaria de poner una tercera dosis a sanitarios?

En Aragón seguimos muy estrictamente las instrucciones de la estrategia del Ministerio de Sanidad. Creemos que, a medida que pasen las semanas, se irá ampliando la población diana a otros colectivos. Llegaremos hasta donde nos digan. Con la misma organización podemos asumirlo perfectamente.