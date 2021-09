El Salud suma ya casi 4.000 terceras dosis en residencias y pacientes de alto riesgo

La vacunación de las terceras dosis en Aragón avanza a un ritmo constante y, en cuatro días, se han administrado ya casi 4.000 unidades de las 24.500 que prevé Sanidad que se necesiten para reforzar la inmunidad de los usuarios de centros de mayores y de pacientes de alto riesgo. La intención del Ejecutivo era completar la inoculación de esta inyección adicional entre esta semana y la próxima en los centros residenciales, tal y como avanzó la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.

Esta semana ha comenzado la administración de la dosis extra de la vacuna contra la covid-19 a determinadas personas que forman parte del grupo 7 de la Estrategia Nacional, entre los que se encuentran pacientes con trasplante de órgano sólido, los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y aquellos en tratamiento con fármacos anti-CD20, además de enfermos con ciertos tratamientos inmunosupresores, de muy alto riesgo, y los pacientes que están en diálisis tanto peritoneal como hemodiálisis.

Esta inmunización, según informaron fuentes del Departamento de Sanidad, se llevará a cabo desde los servicios hospitalarios, como ya ocurrió en la primera fase de la campaña. El Miguel Servet empezó este miércoles por la mañana a administrar estas terceras dosis. Tal y como explicó Ana Vecino, subdirectora de Enfermería de Gestión de los Cuidados e Innovación, "son pacientes inmunodeprimidos y la respuesta a la vacunación hay que reforzarla con una dosis adicional porque su respuesta inmunológica es menor".

Tanto el servicio de Farmacia como de Medicina Preventiva manejan unos listados y desde Admisión se ponen en contacto con cada uno de los pacientes de forma individualizada: "Seguimos el mismo circuito que otras veces. Enfermería controla y solicita el número de dosis que se necesitan y, con la programación que hace el servicio de Citaciones, se hace de forma automatizada en la historia clínica y se procede a la administración del fármaco", Pfizer o Moderna. "Los pacientes vienen con muchísima más tranquilidad ahora, transmiten una situación más normalizada" ante esta tercera dosis, avanzó. Una opinión que compartió una paciente oncológica que acudió al Servet y que trasladó su satisfacción por recibir esta inyección extra: "Me puse muy contenta cuando me llamaron para ponerme la tercera. Ahora estoy expectante por ver cómo me sienta, pues la segunda vacuna me causó fiebre alta, más de 38,6, durante dos días y medio, aunque luego me recuperé bien. Espero que todo el mundo se vacune por el bien de todos".

En Aragón se han administrado, hasta el 21 de septiembre, 1.964.219 dosis, según informa el portal de Transparencia. De ellas, 909.838 corresponden a segundas dosis y 3.849, a terceras. El porcentaje de personas de 12 y más años que ha iniciado la vacunación roza ya el 90% y, con la pauta completa se sitúa en 86,24%. Para tratar de ampliar la cobertura, y dar salida también al ‘stock’ de vacunas de los centros de salud antes de que caduquen, Sanidad propone hoy una jornada de vacunación sin cita en todos los ambulatorios de la Comunidad. Será de 14.00 a 15.00 en los de mañana, y de 15.00 a 16.00, en los de tarde.

Brote en el geriátrico de Sos con 22 casos

Por otro lado, el brote de coronavirus declarado en la residencia de mayores de Sos del Rey Católico acumula 22 positivos, entre usuarios y trabajadores. De ellos, 12 se notificaron este miércoles por parte de Salud Pública (la misma cifra que confirmó la localidad zaragozana de Caspe). Todos los contagiados en el municipio cincovillés se encuentran asintomáticos o con síntomas leves.

Aragón registró este miércoles 130 nuevas infecciones de covid, correspondientes a los resultados de 2.577 pruebas. Una cifra superior a la del día anterior, cuando se alcanzaron los 89. En estos momentos, la incidencia acumulada a 7 días en la Comunidad se sitúa en 48,8 casos cada 100.00 habitantes, ligeramente por encima de la jornada previa, cuando fue de 45,4.