Vacunación sin cita previa: "Vengo de Alemania con mi hija recién nacida y he aprovechado. Ya tenía ganas"

Sounia Benali es una de las nueve personas que este jueves se ha vacunado sin cita previa contra el coronavirus en el centro de salud Actur Norte de Zaragoza entre las 14.00 y las 15.00. "Vivo en Alemania y hemos venido con nuestra hija recién nacida a ver a la familia. He aprovechado que mis suegros viven al lado para vacunarme, porque antes no he podido, no me lo recomendaban, y ya tenía ganas. En Alemania tenía que esperar más tiempo", explicaba mientras aguardaba su turno para entrar.

Benali agradecía las "facilidades" que le habían dado en el ambulatorio cuando acudió a preguntar si podía hacerlo. "Tenía la tarjeta sanitaria europea, pero no sabía si me iba a valer. Al final me han hecho una tarjeta sanitaria de desplazada que me sirve para seis meses y me lo han solucionado", explicaba. El padre de la pequeña tiene la pauta completa desde finales de mayo "ya que al convivir con una embarazada tenía prioridad", comentaba. Como piensa quedarse en Zaragoza "bastante tiempo", la fecha para el segundo pinchazo ya se la llevó apuntada en la agenda.

A las puertas de las instalaciones del Actur Norte había dos filas para inocularse, para los que acudían con cita previa y para los que no. Casi como una barra libre de vacunas. Con esta estrategia, que ya se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas, Aragón ha querido dar un impulsa a la campaña para acelerar el ritmo del proceso, que se ha ralentizado, y captar a los indecisos y los rezagados. La inicitiva se ha puesto en todos los centros de salud de la Comunidad. De 14.00 a 15.00 en los ambulatorios de la mañana y de 15.00 a 16.00 en los de la tarde.

"No sabíamos cuánta gente iba a venir, porque en la agenda para una hora hay tiempo para vacunar a 60 personas. Cualquier medida es buena para que aumente el porcentaje de población inmunizada", señalaba Elena, enfermera y rastreadora del centro de salud Actur Norte. La media de edad de las personas que han acudido era de unos 30 años y de las nueve que han puesto el brazo "seis eran primeras dosis y tres segundas". Sanidad estima que todavía hay unos 300.000 aragoneses sin vacunar, incluidos los menores de 12 años para los que no está por el momento autorizada, y la mitad serán susceptibles de recibir una dosis.