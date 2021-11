Los casos de coronavirus en Aragón se disparan a 230, 50 más que un día antes y 75 más que hace una semana

La tendencia del coronavirus en Aragón continúa al alza. El departamento de Salud dirigido por la consejera Sira Repollés ha comunicado este miércoles que ayer, martes 16 de noviembre de 2021, se registraron 230 nuevos contagios de la covid-19 en la región. En las últimas 24 horas no se ha comunicado ningún fallecido por el virus.

Además de superar ampliamente la barrera de los 200 casos, esta cifra supone un importante incremento con respecto a los 180 casos registrados el lunes y notificados este martes (50 más) o que los 155 (75 contagios más) registrados hace ahora una semana. También se trata de la cifra más alta desde el pasado 1 de septiembre, cuando se notificaron 201 casos, y desde el 25 de agosto, con 257 positivos, no se deba una cifra tan elevada.

El alto porcentaje de vacunados también se está notando, ya que, a pesar del alto repunte de notificaciones de nuevos casos, este miércoles no consta ningún nuevo ingreso por covid-19 en la comunidad. El 16 de noviembre fueron 11 los ingresados y 6 personas entraron en el hospital el lunes 15, según los datos que se reflejan en el portal de la DGA dedicado a la evolución del virus. Por desgracia, en esta web tampoco consta que ninguno de los hospitalizados hayan abandonado los centros hospitalarios de Aragón en las últimas 24 horas.

Por provincias, Zaragoza es la que más casos ha registrado con 149 nuevos contagios, seguida de Huesca con 51 y, por último, Teruel que ha notificado 30 nuevos positivos.

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón ascienden a 165.669 y a 158.709 las que se han recuperado, de las que 76 recibieron el alta ayer.

El número de personas fallecidas por covid-19 en Aragón se eleva a 3.884, ninguna notificada en las últimas 24 horas.

Jaca, con 13 positivos, es la zona de salud que más contagios notifica, seguida de Gallur con 10, Alcañiz con 9, Torrero-La Paz y Valdespartera-Montecanal con 8 cada una y Fraga con 7

Aragón descarta por ahora recuperar las restricciones



Pese a este incremento, no se puede comparar a las situaciones que se viven en algunos países del centro de Europa. El alto porcentaje de vacunación de la población está haciendo que -como en el resto de España- el ritmo de crecimiento de la incidencia nada tenga que ver -al menos de momento- con otras olas epidémicas sufridas meses atrás. Este grado de inmunización, no obstante, no es homogéneo, por lo que la atención se centra ahora en las zonas con más población susceptible de contraer en virus, que se concentra de manera especial en barrios y poblaciones con un alto grado de jóvenes -el colectivo menos vacunado- o de inmigrantes -por las reticencias de algunos colectivos a la vacuna-.

El Departamento de Sanidad descarta por ahora recuperar las restricciones como ya han hecho otras comunidades como el País Vasco para frenar la transmisión en los municipios con mayor incidencia. También Navarra decidirá esta misma semana si aplica nuevas medidas para cortar la transmisión.

Los datos actuales de la comunidad reflejan un repunte en la curva epidemiológica, ante lo que sería el inicio de la séptima ola en Aragón, que suma una más que el resto del país por el pico que se vivió en verano de 2020 tras el salto a la llamada nueva normalidad. La clave, no obstante, estará esta vez en la presión hospitalaria, cuya evolución marcará la aprobación o no de nuevas restricciones.

En Jaca, la incidencia acumulada alcanza ya los 510,3 casos por cada 100.000 habitantes, superando los 488 que dejaron a Caspe en nivel 2 de alerta cuando el resto de Aragón saltó a la "seminormalidad".

(Habrá ampliación)