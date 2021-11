Aragón descarta por ahora recuperar las restricciones pese al aumento de contagios

Aragón afronta ya una séptima ola de contagios con localidades como Jaca por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y una presión hospitalaria al alza que deja prácticamente el doble de ingresados que hace un mes. El Departamento de Sanidad descarta por ahora recuperar las restricciones como ya han hecho otras comunidades como el País Vasco para frenar la transmisión en los municipios con mayor incidencia. También Navarra decidirá esta misma semana si aplica nuevas medidas para cortar la transmisión.

Solo en las últimas horas se han notificado 180 nuevos positivos, de los que 92 se registraron en la provincia de Zaragoza (la mayoría, 76, en la Comarca Central); 57 en la de Huesca; y 28, en la de Teruel. La incidencia acumulada, de más de 80 casos por cada 100.000 habitantes a una semana, encadena diez días de subidas y se ha multiplicado por cuatro en el último mes. Sigue, además, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en los 50,8, según datos del Ministerio de Sanidad.

Loading...

Los datos actuales reflejan un repunte en la curva epidemiológica, ante lo que sería el inicio de la séptima ola en Aragón, que suma una más que el resto del país por el pico que se vivió en verano de 2020 tras el salto a la llamada nueva normalidad. La clave, no obstante, estará esta vez en la presión hospitalaria, cuya evolución marcará la aprobación o no de nuevas restricciones.

El epidemiólogo veterinario Nacho de Blas cree que la Comunidad está ya inmersa en una nueva onda, aunque "su evolución va a depender de muchos factores, como el clima, los actos sociales, el nivel de vacunación, la duración de la inmunidad de las vacunas, la ventilación o la relajación o endurecimiento de las medidas.

De Blas insta a no bajar la guardia y a "evitar situaciones de riesgo innecesarias o usar las mascarillas en interiores", unos consejos que pone también sobre la mesa Federico Arribas, secretario de la Sociedad Española de Epidemiología, quien recomienda vacunarse contra la gripe para minimizar el riesgo:"Se trata de quitar una presión más;y en caso de que volvieran a aumentar los casos de coronavirus, de que no se sature el sistema sanitario".

Tal y como indicó, la incidencia está aumentando, pero no se sabe hasta qué punto, dada la alta cobertura de vacunación contra la covid que se ha administrado ya en Aragón (la inmunización roza el 90% entre los mayores de 12 años). "Aunque podamos tener un nuevo repunte, no se van a alcanzar las altas tasas de hace unos meses. Confío en la vacuna y nos protege. Lo sensato es lo que hemos venido diciendo:no bajar la guardia, distancia y mascarillas", dijo, al tiempo que agregó: "El virus está ahí y, de cara al invierno, la probabilidad de contagio es más alta". Además, entre las estrategias para reforzar la inmunidad de las vacunas recordó que se va a inocular con ARN mensajero a quienes recibieron la monodosis de Janssen.

En el panorama que dibuja la evolución de la pandemia de coronavirus, según Arribas, profesor de Salud Pública en el campus de Huesca, no hay que olvidar que hay un grupo importante de ciudadanos que no se han vacunado. El porcentaje de personas de 12 y más años que ha iniciado la inmunización es de 91,32%;y, con pauta completa, del 89%. Además, hay que sumar la población infantil menor de 12 años, para quienes aún no está recomendada la inyección. En este sentido, De Blas hizo hincapié en la importancia de la revacunación de grupos con riesgo alto de hospitalización y muerte, no solo en personas de más de 65 años, sino también en personal sanitario en contacto con pacientes (muchos ya llevan más de seis meses vacunados), profesores de colegios (están en contacto con menores de 12 años sin vacunar), inoculados con una sola dosis de Janssen o trabajadores de residencias.

Confiando en la vacunación

En Jaca, la incidencia acumulada alcanza ya los 510,3 casos por cada 100.000 habitantes, superando los 488 que dejaron a Caspe en nivel 2 de alerta cuando el resto de Aragón saltó a la "seminormalidad".Ayer volvió a ser, de hecho, la tercera zona básica que más positivos notificó, solo superada por los 13 de la de Torrero La Paz y los 12 de la de Pirineos, en Huesca capital. Tanto en esta localidad como en Alcañiz, que está ya en los 212 casos a una semana, confían en que el alto porcentaje de inmunización frene el ascenso y ayude a sobrellevar la situación. Su alcalde, Ignacio Urquizu, no espera medidas extraordinarias, ya que "no hay una presión importante en el hospital", donde se recuperan cuatro personas, todas en planta. "Confiamos en que se trate de un foco localizado. Llegados a este punto, vamos a tener que empezar a convivir con el virus", expuso.