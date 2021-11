La incidencia de la covid en Jaca se desboca con 449 casos a siete días

La incidencia de Jaca sigue desbocada y alcanza ya los 449,4 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, unos registros muy similares a los 488 que se daban en Caspe cuando se decidió mantener al municipio en nivel 2 de alerta.

NOTICIAS RELACIONADAS Estos son los síntomas de la covid más comunes en personas ya vacunadas

Desde el pasado día 9, momento en que apenas tenía 68,6 casos, su curva no ha parado de crecer, con un ascenso en vertical que multiplica prácticamente por seis los 76,7 que marcan la media de la Comunidad. La localidad espera, pese a todo, que no haya que tomar medidas extraordinarias para rebajar los contagios. "Dado el alto nivel de vacunación y la poca gravedad de los casos, entendemos que no habrá nuevas restricciones, pero es algo que no depende de nosotros", explicó su alcalde, Juan Manuel Ramón.

Es de esperar, sin embargo, que el número de positivos siga creciendo en próximas jornadas, ya que, solo este lunes, el personal del centro de salud realizó 60 PCR, a las que habría que sumar las que se hacen en la policlínica. "Veremos qué índice de positividad sale y cómo evolucionan los datos esta semana", añadió el regidor. Destacó, a este respecto, que la mayor parte de los contagios son leves o asintomáticos. Y aunque preocupan "todos los positivos", el temor es mayor en el caso de los no vacunados, que presentan más riesgo que el resto.

119 hospitalizados

En las últimas horas, Aragón ha confirmado 57 nuevos casos de coronavirus. En esta ocasión, las peores cifras proceden de la zona básica de Alcañiz, con ocho positivos. Le siguen la de Calatayud Urbana (6), Jaca (4) y Teruel Centro (4). También es desfavorable la evolución de los ingresos. En el último parte aparecen diez más que en el anterior, con 22 pacientes en uci y 97 en planta.

NOTICIAS RELACIONADAS La Agencia del Medicamento autoriza la fase II del ensayo de la vacuna española

Con la Comunidad de nuevo en riesgo alto, preocupa también la evolución de localidades como Fraga, que tiene una incidencia de 221,5 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, o de Alcañiz, que rebasa los 187.

No ayuda que la tasa de positividad alcance el 8,3% en el caso de los test de antígenos, situándose la de las PCR en el 3%.

La Consejería de Sanidad espera que, con un 89% de la población con las dos dosis, la incidencia no llegue los niveles de la sexta ola y se quede en unos márgenes más parecidos a los de la quinta, una de las más ‘suaves’ desde el inicio de la pandemia.