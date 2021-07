Qué pasa si te vacunas y tienes covid o síntomas propios del virus

Estar infectado con la covid-19 es algo que puede ocurrirle a cualquiera en la actualidad. Hay muchísimas menos posibilidades (pero no nulas) de contagiarse si se tiene la pauta de vacunación completa, y muy reducidas si al menos se ha recibido la primera dosis. Lo que ocurre es que la preocupación tiene muchas caras en este asunto. Por ejemplo, ¿qué sucede si estoy potencialmente infectado con la covid-19 pero soy asintomático? ¿Cómo afecta la vacuna a alguien que se halla en esa situación?

La respuesta del Ministerio de Sanidad es clara al respecto. “Vacunarse frente a una enfermedad no debilita el sistema inmune de una persona frente a otra enfermedad. No hay indicios de que ninguna vacuna aumente (o disminuya) el riesgo de que se infecte con coronavirus o que afecte a su respuesta frente a la enfermedad. Por otro lado, retrasar la vacunación puede suponer un riesgo grave, al permanecer vulnerable frente a varias enfermedades graves que se pueden prevenir con vacunación”.

Cuando sí haya síntomas y la persona no se haya hecho un test reciente, lo más prudente es informar al personal sanitario antes de acudir al centro de salud, para pautar o realizar las pruebas pertinentes y decidir sobre la vacuna en ese momento. En caso de dar positivo en la prueba y tener síntomas leves, no hay que acudir al centro de salud a vacunarse porque lo coherente es permanecer aislado, y evitar así la posibilidad de contagiar a las personas presentes en el centro de salud. En caso de que sí haya síntomas y una infección activa, no hay que vacunarse; se debe esperar a la recuperación de la enfermedad. Esto ocurre tanto con la primera dosis como con la segunda. De hecho, el Ministerio de Sanidad aclara que la reinfección por coronavirus es exponencial en los seis meses posteriores a una infección natural, por lo que debe esperarse ese periodo tras padecerla para vacunarse. Quienes han pasado la infección suelen tener una respuesta inmune muy superior a las de personas no afectadas por el virus.

Si hay afecciones subyacentes (problemas cardíacos, respiratorio, diabetes u otros) que puedan agravar el estado de una persona infectada con covid-19, es fundamental que se vacune lo antes posible, siempre y cuando no se tenga una reacción alérgica grave a alguno de los ingredientes de la vacuna.

Últimas noticias sobre la vacunación frente a la covid-19.