Los pediatras de Zaragoza se unen en un vídeo para dar consejos a los niños

"La patrulla pediátrica siempre a tu lado" es el título de un vídeo difundido por la Asociación Aragonesa de Pediatría para animar a los más pequeños a quedarse en casa siguiendo unos consejos básicos de prevención. "Los pediatras de vuestros centros de salud os echamos mucho de menos... Ya sabéis que anda suelto por ahí un bicho que tiene un nombre muy raro... Se llama coronavirus, y desde entonces os habéis tenido que quedar en casa para que no nos ataque", explican los profesionales, que instan a los niños a lavarse mucho las manos y no tocarse con las manos sucias la nariz y la boca para prevenir el contagio y "ayudar a destruirlo".

Entre imágenes compartidas por diferentes pediatras de Zaragoza y algunas ilustraciones del virus, estos profesionales recuerdan también a los niños la necesidad de quedarse en casa para proteger a sus abuelos, las personas a las que más daño hace este "mal bicho". "Hablamos con vuestros papás por teléfono o nos mandan fotos vuestras y así les decimos cómo os pueden curar. Pero vosotros también podéis ayudarnos (...). Os guardamos todas las pegatinas, los tatuajes y los dibujos para colorear que tanto os gustan para cuando volváis de nuevo a la consulta. Y os mandamos muchos besos y abrazos", apostillan.

La pandemia ha cambiado estos días la rutina de muchas familias. en los centros de salud, las consultas telefónicas han sustituido a las presenciales. Pero estos profesionales no se olvidan de sus pacientes, y así lo indica la doctora Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría. "Echo muchísimo de menos el bullicio de la sala de espera, sus llantos, sus risas, sus comentarios y sus mocos con besos -cuenta entre risas-. No tratar con los pacientes y sus familias es algo que nunca habíamos vivido y esperamos no repetirlo jamás", afirma esta especialista.

Para llevar mejor la cuarentena en los hogares, desde la Asociación Española de Pediatría han puesto en marcha un concurso dirigido a los más pequeños. Por su parte, Cenarro, aconseja, en la medida de lo posible, intentar hacer rutinas para evitar la monotonía y que cada día sea diferente para mayores y niños. "Hay que hacer actividades para distinguir la mañana de la tarde y los días entre semana con los fines de semana", aconseja esta pediatra, que insta también a buscar momentos que esperen los niños con ganas, como los aplausos de las 20.00 y otras iniciativas que se han puesto en marcha. En este sentido, recomienda también practicar una hora de gimnasia en familia, programar la 'hora del arte' o pintar dibujos para exponerlos después en casa como si fuera un museo, añade.

En cualquier caso, y en base a la experiencia de estos días en las consultas, Cenarro reitera que el compromiso de las familias es firme y la mayoría están siguiendo al pie de la letra los consejos de sus pediatras para proteger a los suyos.

"Los padres lo están haciendo fenomenal y en ocasiones los niños y los jóvenes nos trasmiten que lo llevan mucho mejor que los adultos. Son pequeños héroes, tienen una gran capacidad de adaptación y comprensión. Nos están dando un gran ejemplo", concluye.