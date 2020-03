Médicos de Delicias Sur explican qué hacer ante el coronavirus: "La mejor vacuna eres tú"

El Centro de Salud Delicias Sur de Zaragoza ha hecho público un vídeo informativo para despejar dudas sobre el coronavirus y dar a los ciudadanos unas pautas a seguir en caso de presentar síntomas. En la grabación aparecen distintos miembros del equipo médico que atiende a los pacientes en el citado centro explicando de una forma muy clara y cercana cómo actuar frente al virus. Como conclusión, recuerdan que la higiene y el aislamiento son las claves para combatir esta enfermedad para la que no hay vacuna, por lo que animan a quedarse en casa porque, por ahora, adviernte, "la mejor vacuna eres tú mismo".

Así, tras dar algunas pinceladas sobre qué es el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad Covid-19, apuntan que entre los síntomas que presentan quienes lo padecen figuran tos, fiebre y dificultad respiratoria, y no produce síntomas catarrales como estornudos o congestión nasal. Recuerdan que el 80% de los afectados tendrán síntomas leves, que incluso podrán pasar inadvertidos. "Estos pacientes son los que no necesitan llamar a un centro sanitario, deben permanecer en casa y seguir las medidas de aislamiento".

La sintomatología es muy similar a la de una gripe: fiebre, tos, dolor muscular generalizado y dolor de cabeza. Y, ¿qué hacemos cuando tenemos gripe? Hacemos lo mismo: nos tomamos un paracetamol, pero en en el caso del coronavirus lo importante es el aislamiento. Estaremos aislados en el domicilio ante la presencia de un cuadro catarral o gripal y nos mantendremos con unas medidas generales de tomar un antitérmico, hidratarnos bien y estar en reposo.

¿Qué signos de alarma pueden ser los que nos hagan pensar que hay que volver a llamar a un servicio sanitario o ponernos en contacto con nuestro médico? Uno puede ser que la fiebre suba de forma brusca y se mantenga por encima de 38,5 y 39, aunque sea durante algunos momentos del día, pero varios días. Otro, dificultad para respirar, que no nos entra bien el aire, que no podemos mantener el tórax inflado durante cinco o diez segundos. Significará que no estamos ventilando bien. Estos signos indican que hay que llamar a un servicio sanitario. Las personas que tienen o bien por edad o por tener patologías, hay que extremar la precaución porque suele ser un agravamiento brusco. También puede darse vómitos o alguna diarrea, y esto junto con la fiebre alta que siempre tiene que estar presente es lo que nos hace sospechar y llamar al servicio sanitario.

¿Cuándo debo llamar para que me valoren?

Si tengo fiebre alta y no cede o dificultad respiratoria. Quédese en casa y llame al 976 696382.

El 061 se reserva para urgencias no relacionadas con el coronavirus.

Si eres mayor y estás sola puedes llamar al 900 252626. Te responderemos.

Si sufres violencia de género y estás aislada con tu agresor, llama al 900 504405.

Si necesitas contactar con los servicios del Ayuntamiento, llama al 900 101194.

¿Por qué no debo llamar si no tengo fiebre o dificultad respiratoria?

Porque colapso las vías telefónicas y dejo sin acceso a los pacientes que lo necesitan.

¿Por qué debo llamar y no acudir?

Porque si salimos de casa y acudo al centro sanitario, puedo contagiar o bien contagiarme yo si no lo estoy.

¿Cómo debo protegerme cuando salgo de casa?

Lo primero, no salir de casa si tenemos sintomatología, tos o fiebre, o si hemos estado en contacto con alguna persona que sospechamos que está contagiada. Si no es así y debes salir a la calle, hay que mantener la distancia de seguridad de entre metro y medio y dos metros, taparse la boca y la nariz con un pañuelo y no tocar productos que no vaya a consumir. Y, sobre todo, evitar el contagio social.

Si tosiéramos o estornudáramos, lo haremos en el antebrazo, flexionando el codo. La mejor manera de protegernos es lavarnos las manos de forma continuada con agua y con jabón. Y si no, una solución hidroalcohólica.

¿Cómo debo protegerme cuando estoy aislado?

Deberé permanecer en una habitación individual con posibilidad de buena ventilación. Tendré que tener acceso a un baño de uso individual y un cubo de basura con pedal. También bolsas de basura que se cierren de forma hermética.

Cuando tosemos y estornudamos deberemos taparnos la boca con un pañuelo desechable y doblar el codo. También debemos lavarnos las manos inmediatamente y no recibir visitas.

Si no disponemos de habitación individual debemos de estremar la higiene, incluido el lavado de manos, llevar siempre mascarilla, mantener una distancia de dos metros, hacer siempre una colada con nuestra ropa aparte, usar utensilios para la comida desechables, y si no hay desechables utilizar el lavavajillas. Si tampoco tenemos lavavajillas, utilizar lejía para desinfectar los utensilios y siempre utilizar lejía también para el baño.

¿Por qué son importantes las medidas de aislamiento que ha impuesto el Gobierno?

Porque es la única manera de frenar los contagios. Si evitamos los contactos con otras personas estamos ayudando a frenar la transmisión e identificar los posibles contactos con personas positivas.

¿Por qué los jóvenes y niños son una fuente de contagio importante?

Los niño y jóvenes van a tener las formas más leves de infección por coronavirus. En general no se van a complicar, pero son personas que van a transmitir la enfermedad. Por eso es muy importante que aunque se encuentren bien sean conscientes de que pueden infectar a otras personas que puedan tener formas graves. Por eso, recapacitad, guardad los días de cuarentena en casa aislados, mantened el distanciamiento social, podéis infectar a personas que luego lo pasan muy mal. Las camas de los hospitales también las podéis necesitar por un accidente o por una apapendicitis.

Conclusión final

Queremos resaltar e insistir que los días que debamos permanecer en esta situación dependerán de tu comportamiento.

Hay que tomárselo muy en serio. Este virus es más desconocido, más contagioso y más letal que el de la gripe. Y no hay vacuna todavía.

La mejor vacuna eres tú mismo.

Piensa en tí, piensa en ellos, piensa en nosotros. Sé responsable y quédate en casa.