Cambian los protocolos por coronavirus para embarazadas y lactantes

Los protocolos de actuación sanitaria para luchar contra el coronavirus cambian de un momento a otro, y así ha ocurrido esta semana con las recomendaciones que atañen a embarazadas y bebés lactantes.

"Todo está cambiando muy deprisa. La Sociedad Española de Neonatología hizo un protocolo el primer día que ya no vale. A día de hoy, si no hay ningún cambio más, se recomienda el contacto piel con piel e iniciar la lactancia materna", indica la doctora Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón.

A juicio de esta pediatra, el "cambio" ha sido "radical" de un momento a otro, pues a medida que se conocen más estudios y se tienen más datos, todos los protocolos se van actualizando casi a diario. "Es algo dinámico y ocurre tanto con los documentos del Ministerio como con los de las sociedades", añade.

En las consultas, la inquietud por parte de muchas mujeres no ha dejado de crecer; y prácticamente la totalidad de su tiempo, los pediatras lo están dedicando a las consultas telefónicas de muchos padres. "Yo que tengo una consulta bastante voluminosa recibo ahora muchas llamadas de teléfono y estamos resolviendo todo así. Nos mandan fotos al correo, y si es algún problema de piel, les aconsejamos también por las imágenes. De forma presencial mantenemos las vacunas por el calendario y la visita del recién nacido, por si pierde peso o puede deshidratarse", explica esta pediatra.

En plena pandemia del coronavirus, los centros de salud han reservado la planta baja de muchos ambulatorios para atender problemas respiratorios y a pacientes con síntomas de fiebre, de manera que en la primera -indica esta pediatra- se mantiene un "campo completamente limpio" para lactantes y recién nacidos.

"La gente está muy concienciada. No sale de casa salvo que sea indispensable. Además, están todos muy agradecidos y esas muestras de cariño animan mucho en estos momentos", confiesa Cenarro.

Sí al contacto piel con piel y a la lactancia materna

Aunque en un primer momento se recomendó a las madres con coronavirus separar al niño, no hacer el contacto piel con piel y evitar la lactancia, los protocolos actuales dictan lo contrario. "A las mamás lactantes, desde el principio, se dijo que se mantenía la lactancia y lo que ha habido cambios es en el momento del parto. Ahora con los datos nuevos que tienen se puede hacer piel con piel y dar lactancia materna. Únicamente, si una madre es positivo por coronavirus debe hacerlo, por supuesto, con mascarilla, guantes y todas las medidas extremas que hay que seguir en estos momentos", informa esta pediatra zaragozana.

Con respecto al tipo de mascarilla que se debe utilizar en estos casos para dar el pecho, Cenarro asegura que -en principio- con las mascarillas quirúrgicas valdría. "Estas son para que tú no contagies; si tú eres el paciente con coronavirus, con eso evitas contagiar a otros. Las de filtro son para no contagiarte tú y si pudiéramos deberíamos llevar de estas otras para que no nos contagiasen", añade.

Además de cómo puede interferir el virus en la lactancia, Cenarro reconoce que otra de las cuestiones que más preocupan a los padres son los síntomas catarrales de sus hijos. "En principio -reitera- pueden estar tranquilos. De momento, en Aragón, no ha habido casos en niños. Es cierto que se están haciendo pocas pruebas, pero de las pocas que se han hecho en la Comunidad no ha salido ninguno. Con todos los críos que tosen y tienen mocos, la gente te pregunta dudas. Nosotros tranquilizamos, contestamos a todo lo que podemos, y esa es también una labor importante en estos momentos: hay que tranquilizar a los padres", sentencia.