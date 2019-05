Dormir la siesta o dar un paseo, ¿qué es mejor hacer después de comer?

Después de una comilona en condiciones, nuestro organismo inicia el proceso de digestión. Para ello, necesita gran cantidad de energía, lo que se traduce en un aumento del sueño (y en unas ganas irremediables de disfrutar de una siesta). Sin embargo, y aunque el sillón nos llame a gritos, tumbarse inmediatamente después de haber comido no es muy recomendable y lo mejor es disfrutar de una sobremesa tranquila que favorezca la digestión. No obstante, y aunque estar sentado no beneficie la aparición de la temida acidez de estómago, tampoco parece ser la mejor opción, o eso dicen algunos estudios recientes. Lo mejor: dar un paseo. Pero, ¿por qué?

Beneficios de pasear después de comer

1 Una digestión más rápida En Alemania, varios investigadores llegaron a la conclusión de que, tras ingerir alimentos, la digestión puede durar hasta 123 minutos si no se camina después, y alrededor de 107 minutos si se sale a dar un paseo. Eso sí, la velocidad para que el proceso se acelere debe ser, al menos, de cuatro kilómetros por hora. Y no es de etrañar, pues la actividad física aeróbica activa el cuerpo y favorece la motilidad intestinal. 2 Menos azúcar en sangre Los investigadores de la Universidad George Washington (EEUU) revelaron que una caminata de quince minutos puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre, que normalmente se incrementan entre los 30 y los 60 minutos después de una comida. Según este estudio, andar durante un cuarto de hora tras haber ingerido alimentos podría resultar incluso más efectivo que dar un solo paseo de 45 minutos al día (fuera de ese ámbito horario). 3 Pérdida de peso Además de reducir la glucosa en sangre, dar un paseo a una velocidad moderada podría ayudar también a perder peso. Según un estudio realizado en la Clínica Yasuko Hijikata de Osaka (Japón), para perder alrededor de 1,5 kilos tendríamos que andar durante media hora a paso ligero.

¿Adiós a la siesta?

Si después de haber dado un paseo -como mínimo, durante un cuarto de hora- sigues teniendo ganas de echarte una siesta al llegar a tu casa, puedes hacerlo. Al fin y al cabo, no hay que perder de vista los beneficios de dormir después de comer, que también han sido probados por numerosos estudios. No obstante, será mejor que no lo hagas más de 30 minutos seguidos, porque de lo contrario no conciliarás bien el sueño por la noche.

