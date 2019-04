Estas son las dietas "fantasiosas" con las que, según la OCU, no vas a adelgazar

Con la subida de las temperaturas y la pronta llegada del verano, son muchos los que se suben al carro de la 'Operación Bikini' (también conocida como el método que se sigue para intentar perder en un par de meses todos los excesos que no nos hemos quitado a lo largo del año). Así, los interesados rastrean por internet cuáles son los métodos más efectivos para lograr su meta, sin tener en cuenta que para perder los kilos sobrantes de manera saludable lo primero que hay que hacer es visitar a un especialista que nos ayude a dar con la fórmula ideal para nosotros.

Por eso, desde la OCU aprovechan para recordar que los milagros, en materia de adelgazamiento, no existen y hacen un repaso de las dietas "fantasiosas", tal y como las engloban en su web, que no solo no nos ayudarán a perder peso, sino que, además, pondrán en riesgo nuestra salud.

Cinco dietas que es mejor no seguir