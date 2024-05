Las indirectas de Isabel Pantoja en su concierto de Zaragoza: "Mucha gente va a extrañarme, aunque ellos no lo crean"

Las tres horas que duró el recital de Isabel Pantoja este sábado 25 de mayo en el pabellón Príncipe Felipe dieron para mucho. Se pudo admirar su balance vocal cantando ‘Veneno’ a capella, con la complicidad del público, y las más de 4.000 personas que llenaban el recinto (aforo reducido por los asientos de pista y el cierre del anillo superior) cantando a pleno pulmón ‘Marinero de luces’ u ‘Hoy quiero confersarme’.

Más allá de la música, había expectación por saber si la artista dirigiría palabras de cariño para sus incondicionales y seres queridos… o lo contrario. La primera opción salió victoriosa, pero la segunda también asomó.

Isabel no se olvidó de su madre, doña Ana, citándola con cariño y emoción en la presentación de un par de canciones, y explicando “lo contenta que hubiera estado” de haber podido ver cómo se desarrollaba la noche.

Juan Gabriel también apareció dos veces en las palabras de su amiga Isabel al público de Zaragoza. “He tenido la suerte de contar con los mejores compositores, y quiero mandarle un abrazo a Alberto, para que nos escuche en el cielo”, dijo Pantoja, en referencia al divo de Juárez, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez y que grabó un disco entero con la sevillana a finales de los 80 ('Desde Andalucía', editado en 1988), con piezas tan célebre como ‘Así fue’; este tema, por cierto, fue otro de los coreados a pulmón por todos los asistentes. Juan Gabriel murió en 2016, a los 66 años de edad.

Pantoja también quiso tener un cariño con Víctor Eloy, el director de su orquesta en esta gira, cariño extensible a las dos docenas de profesionales instrumentistas y cantantes que la acompañan.

En el plano espiritual, Isabel Pantoja se acordó de su Virgen del Rocío, de la que es muy devota; recordó que llevaba años sin poder hacer su querido camino del rocío, y alteró la canción ‘Promesas del camino’ para incluir también a la Virgen del Pilar en la letra. Estuvo visitando la basílica el pasado jueves 23 de mayo, por cierto.

Dardos al aire

En el apartado de las indirectas, soltó primero una frase lapidaria. “Soy buena porque mi madre me parió buena, a pesar de lo que dicen”. Luego espetó, dando pie a una canción de despecho, que “mucha gente va a extrañarme, aunque ellos no lo crean; ustedes lo harán, pero de otra forma”, en referencia a seres cercanos con quienes no mantiene contacto estrecho en la actualidad y que la echarán de menos cuando ya no esté.

Actualmente, Isabel Pantoja no tiene una buena relación con sus hijos Kiko e Isa, por diferentes razones y acumulación de tensiones. Hace unas semanas, Isa no invitó a Isabel a la comunión de su hijo, diciendo a las cámaras de televisión que “tampoco la esperaba, porque se desentiende de cumpleaños o de felicitaciones de Navidad”. La tonadillera sí sigue estando muy cercana a su hermano Agustín, que lleva sus asuntos profesionales, y a su sobrina Anabel, que igualmente integra el equipo de apoyo de su tía y que no pudo asistir a Zaragoza por encontrarse trabajando en el festival Desalia de Gran Canaria, donde reside.