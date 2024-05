Anabel Pantoja no acompaña a su tía en el concierto de Zaragoza: "Tengo el corazón dividido"

Isabel Pantoja espera pletórica al concierto que este sábado 25 de mayo ofrecerá en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. El lleno está prácticamente asegurado y de esta forma la tonadillera pondrá fin a diez años sin actuar en la capital aragonesa. Además, lo hace para celebrar sus 50 años en el mundo de la música.

Sin embargo, la cantante no podrá contar con el apoyo y ayuda de una figura esencial en sus giras, su mano derecha. Se trata de su sobrina, la 'influencer' Anabel Pantoja, que en esta ocasión no ha podido acompañar a su tía. Es habitual verla junto a ella en ensayos y conciertos, siempre detrás del escenario para que todo salga como debe.

Pero en esta ocasión ha sido contratada para asistir al festival Desalia, que se está celebrando en Maspalomas (Canarias). Desde allí, Anabel ha ha grabado un vídeo que ha compartido en sus redes dirigido a los fans de Isabel Pantoja. "Ha sido y sigue siendo un fin de semana brutal en Maspalomas, pero tengo mi corazón dividido porque evidentemente hoy canta mi tía en Zaragoza. No he podido ir por compromisos profesionales pero me gustaría que por favor todos los que vayáis me subáis y mandéis y etiquetéis en todos los vídeos del concierto en el pabellón Príncipe Felipe. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Musho Garlochí", proclama.

Por su parte, Isabel Pantoja, que se desplazó el pasado jueves a Zaragoza, se ha instalado junto a sus acompañantes en el hotel Reina Petronila, uno de los establecimientos de cinco estrellas con los que cuenta la ciudad. Además de prepararse para el concierto, Isabel Pantoja hizo un hueco el jueves en su agenda para visitar a la Virgen del Pilar. y uno de sus primeros planes en la ciudad ha sido visitar la basílica del Pilar. "Acabo de ver a la Virgen del Pilar, que la llevo siempre en mi corazón igual que a mi Virgen del Rocío. Son las dos para mí muy especiales. Estoy súper feliz porque ya estoy aquí. Ya la he visto a ella y ahora vengo a cantaros. Así que, Dios mediante, el sábado estaré con vosotros. Os espero a todos", explicó con emoción en un vídeo publicado en sus redes sociales.