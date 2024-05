Cuenta atrás para el concierto de Isabel Pantoja en Zaragoza: "Va a ser muy grande"

El esperado regreso de Isabel Pantoja a Zaragoza tras diez años de ausencia en la capital aragonesa está viviendo su cuenta atrás. Un recital que forma parte de una gira en la que la tonadillera está celebrando sus 50 años de carrera. Una efeméride que bien merece tres horas de espectáculo esta noche.

En la mañana y mediodía de este sábado 25 de mayo el desembarco de la cantante se reflejaba en el pabellón Príncipe Felipe gracias a los cuatro tráileres que acompañan a la intérprete andaluza, a la entrada de varios técnicos para dar los últimos retoques y a las señales de acceso a las puertas customizados para la ocasión con 'Isabel Pantoja. Gira 50 años'.

Una de las señales para el acceso al concierto de Pantoja. Heraldo.es

Al ser todas las localidades de asiento (y por el sol que cae) no se halla absolutamente ningún seguidor de Pantoja en los aledaños del recinto. Un panorama desértico solo roto por los 'runners' y por vecinos paseando a sus perros. Cabe recordar que el concierto dará inicio a partir de las 21.30. El lleno está muy cerca ya que únicamente quedan 221 entradas disponibles, a 80 y 90 euros, a través de la plataforma www.tixxlab.com.

Precisamente, el único seguidor en aparecer durante la mañana ha sido el zaragozano Miguel Gutiérrez, quien ha acudido con motocicleta para tratar de conseguir entradas en las taquillas del Príncipe Felipe, pero para su desilusión, estaban cerradas. "Prefiero comprarlas en taquilla y no por internet. El concierto de esta noche va a ser muy grande y no me lo quiero perder junto a mi mujer. Volveré por la tarde a por las entradas", ha señalado.

Si el 'show' sigue las directrices de los dos únicos celebrados por Isabel Pantoja este 2024, en Bilbao y en Madrid, abrazará un repertorio de unas 50 canciones, incluidos varios popurrís, y se prolongará por espacio de unas tres horas.