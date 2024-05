La Pantoja, mucho más que una cantante, casi una religión

El reencuentro de Isabel Pantoja con Zaragoza, diez años después de su última visita, ha permitido refrendar que, a sus 67 años, la tonadillera conserva plenamente vigente su poder de atracción y de convocatoria. Tanto los medios de comunicación -varios canales de televisión enviaron equipos para hacer conexiones en directo durante la jornada- como sus seguidores, no faltaron a la cita.

Que para muchísimas personas la Pantoja es algo más -mucho más- que una cantante, casi una religión, es un hecho irrefutable. Bastaba con pasear este sábado por los aledaños del pabellón Príncipe Felipe para comprobarlo. Fans de todo tipo de procedencias y de edades proyectaban su veneración.

Una implicación que alcanza hasta a cambiar el itinerario de un viaje transoceánico para no perderse el espectáculo. Fue el caso de la argentina Noemí Iglesias, residente en la Patagonia, que compró en la taquilla una de las últimas entradas. "Me gusta de toda la vida. Me viene por influencia paterna. Manuel, mi papá, nos ponía las canciones de Isabel Pantoja y nos transmitió la pasión. Las cantamos toda la familia. En mi país es una artista muy querida", explicó.

Iglesias disfrutó en Zaragoza del primer concierto de su ídola, en vivo y en directo. "Estoy de viaje por Europa y, cuando supe de esta actuación, cambié los planes para venir expresamente al recital. Nunca la he visto en persona y va a ser un sueño hecho realidad, se van a mezclar muchas emociones por lo importante que es su música en mi vida", relató.

Una admiración que nace de los siguientes factores: "Me encanta su voz, es maravillosa, imbatible. Adoro las letras de sus canciones. Y qué decir de su porte, tan personal y poderoso. Espero mucho de esta experiencia".

Otro 'debutante'

Otro que aguardó hasta última hora para adquirir su localidad fue el zaragozano Guillermo Martín, quien, tras mucho pensarlo, optó por un asiento en una de las filas más cercanas al escenario, todo un lujo. Para él también fue su bautismo en vivo. "Me gusta mucho la Pantoja. Eso lo define todo. No he tenido la fortuna de verla nunca y no podía dejar pasar esta oportunidad. Es una artista de categoría con una puesta en escena única. Domina el escenario y la situación", indicó.

Pero, sin duda, lo que más hipnotiza a este aragonés es el repertorio tan extenso y atestado de clásicos. "Los conciertos de esta gira suelen durar unas tres horas, es una atleta de la música. Y lleva una artillería muy potente, con un montón de canciones que son muy buenas. No podría quedarme solo con una o dos", concluyó.

Y si de fidelidad se trata, pocas como la madrileña Sara García, que ha asistido a los tres ‘shows’ ofrecidos por Isabel Pantoja en este 2024: el 13 de enero en Bilbao, el 13 de abril en el Wizink Center de Madrid y ayer en Zaragoza.

"Cada concierto es diferente. Tener la posibilidad de ver a una leyenda viviente tan grande como Isabel Pantoja no puede desaprovecharse. Además, esta gira, en la que conmemora sus 50 años de carrera, está siendo muy especial. Y, aunque tenga que hacer algún malabarismo en casa y con el dinero, intento no perderme ninguno. Vale la pena el esfuerzo invertido", apuntó en compañía de otras dos amigas poco antes de ingresar en el pabellón.

Un fervor musical y artístico que estuvo complementado por el mediático. Los fotógrafos, los cámaras de televisión y los redactores, siempre atentos a las comparecencias públicas de la Pantoja, tuvieron trabajo extra en Zaragoza: desde conexiones en directo con el hotel Reina Petronila –el cuartel general de la intérprete desde el pasado jueves– hasta encuestas entre el público. Y es que es ‘musha’ Pantoja.