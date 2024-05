Isabel Pantoja, exultante en su concierto de Zaragoza: "¡Viva la Virgen del Pilar!"

Llegó (el pasado jueves, a ver a su querida Virgen del Pilar) vio (mirada desafiante y arrobada, de "aquí estoy yo porque he venido y cuánto os quiero, mi público") y venció, con estrépito. Muy bien de voz, con la garra intacta y sin asomo aparente del padecimiento que la tuvo postrada hace apenas unas semanas, Isabel Pantoja se reencontró este sábado 25 de mayo con el público zaragozano y compartió con su entregada audiencia una velada de arrobo y sensaciones, lágrimas de contentura y un río de canciones, algunas solas, otras en ‘medley’, otras a cachitos de hierro y plomo y todas coreadas por el respetable.

La cita (puntualidad suiza con las 21.30 como hora fijada, 4.000 entradas vendidas, lleno técnico por la reducción de aforo que suponen las sillas en la pista y el cierre del anillo superior) comenzó con otra reina. Antes de que Isabel saliera a escena sonaba en el pabellón Bonnie Raitt, para delicia de los oídos atentos. Precedida por la orquesta (dirigida por Víctor Eloy, dos docenas de profesionales entre vientos, cuerdas y percusión) y coros, de amarillo y oro, la sevillana entró en canción con ‘Embrujá por tu querer’, y comenzó así un recorrido casi cronológico por su discografía.

En su salsa

"Estoy muy feliz de estar después de muchos años en esta maravillosa tierra, como es Zaragoza", dijo tras la primera canción. Los vivas a la Virgen del Pilar y a su Virgen del Rocío no pararon en buena parte del recital. ‘Tiene compasión de mí’, el segundo tema, lo cantó con la sola compañía del piano y le provocó el llanto. No sería la última vez: ‘la Pantoja’, como la llaman sus incondicionales (los que la aman prefieren Isabel) es un vaivén continuo de emociones, y aunque muchas formen parte del guión, otras son claramente genuinas.

"¡Guapa, guapa, reina, te lo ,mereces todo", tronaban desde las butacas, mientras la protagonista de la noche repartía los mentados cachitos de canciones con generoso parlamento por enmedio: ora ‘El señorito’, ora ‘El pájaro verde’, confesión mechada de por medio: "siempre he seguido a mi corazón, quizá no he sido inteligente, por eso llevo tanto peso aquí en lo alto (mano al pecho) porque los llevo a todos ustedes aquí dentro".

Isabel Pantoja es la definición perfecta del dominio escénico: no da un paso en falso, no pierde nada de vista y sabe cuándo tocar cada tecla, desde el toquecito a la iluminación –"ya has perdido seis veces con el cañón, pero te quiero"– a los piropos dedicados a todo su equipo, a las palmas al público, al recuerdo sentido para el gran Juan Gabriel que nunca se deja en el camerino, por lo que fue ‘El Divo de Juárez’ como amigo y compositor... siguió un cambio de indumentaria, unas sevillanas, unos boleros, mano al talle, abanico, ‘las notas y ayes de Aquella Carmen’ llenando el pabellón.

El público, que se había ido calentando poco a poco, andaba ya prendido ahí, y cuando a Isabel se le aguaron los ojos con ‘Amor eterno’ (en cuya letra se intuye a Paquirri) se rindió el último de los espectadores inexpresivos.

Aunque la artista sevillana mantuvo un tono muy cercano y coloquial toda la noche, le quedaba fuelle para algún ramalazo de divismo. "Es que es una diosa", voceaba un fan cuando Isabel Pantoja dijo de sí misma "soy buena porque mi madre me parió buena, a pesar de lo que dicen".

En medio del amplio despliegue faltaban los himnos inmortales del repertorio ‘pantojil’, y aparecieron puntuales a la cita, ya cerca de la medianoche. Ahí hubo su dosis de karaoke, aunque la ‘jefa’ no racaneó estribillos de notas altas: ‘Marinero de luces’, ‘Hoy quiero confesarme’ y ‘Así fue’ sonaron altas y claras en 4.000 gargantas. El acabóse.