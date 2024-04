Primer disco de Multipla, la banda de rock que domina los viajes en el tiempo

Si usted no tiene 20 años o no está muy al tanto de lo que asoma en el contexto del rock local, quizá no haya oído hablar aún de Multipla. Sin salir del terreno de la conjetura, y a pesar de lo arriesgado que es hacer pronósticos en el universo musical, quizá oiga hablar mucho de ellos en el futuro próximo.

La historia de este ‘power trío’ zaragozano formado por Marcos (batería) Fernando (guitarra) y Nicolás (bajo) es la de tantos otros chavales (tienen entre 19 y 20 años) que un día formaron su grupo para ver si pasaba algo bonito. De momento, este viernes 19 de abril tocan en casa y dicen ‘no’ a aquel adagio de que nadie es profeta en su tierra: la Lata de Bombillas va a estar llena hasta los topes (21.00).

“Empezaron Fer y Nico en el local, sacando temas que les gustaban, inventando melodías -explica Marcos- y poco a poco la cosa fue a más. Nico me conocía desde hace años y aunque lo mío siempre ha sido la guitarra, tocaba un poco la batería y me propuso unirme al proyecto del grupo en ese instrumento. Empezamos a bocetar ‘Días grises’, nuestra primera canción, pensando en subirla a alguna plataforma cuando estuviera a nuestro gusto”.

Marcos dispone de equipo de grabación. “Además de ‘Días grises’, hicimos otras dos canciones: ‘Sidecar’ y ‘Ya da igual’, y las subimos. Nos animamos, seguimos adelante y al final completamos nuestro primer disco, ‘Tan desconocido’, que salió hace un poco más de un mes, el 15 de marzo. Nos lo autoproducimos, aunque buscamos a colegas para afinar la grabación de las baterías”. De la masterización se encargó el mejor,que afortunadamente está en Zaragoza: Javi Roldón, de Vacuum.

Guitarras al poder

A Multipla le va la distorsión. “Nos gusta mucho el guitarreo de los 90, Nirvana, sobre todo. También escuchamos mucho a The Cure o Arctic Monkeys, aunque no tanto como influencia, sino por placer. Como nos encanta la música enérgica, oímos bastante punk pop, empezando por Green Day y siguiendo por Blink 182. En los conciertos queremos ver a la gente saltando y pasándoselo bien”.

Otra compositora, productora y vocalista zaragozana, Lu Demie, ha colaborado vocalmente en el tema ‘Lo has mandado todo a la mierda’. “Sí, es amiga de Nico, tiene un proyecto personal muy interesante. Que pusiera voz en esa canción surgió un poco de ‘calentada’, como hemos hecho todo -rïenn- porque fue muy sencillo: nos juntamos un día en El Palomar, nuestro local, a probar un poco, y a la segunda salió. Fue muy orgánico todo”.

Multipla compartió cartel con sus amigos Destellos en el icónico Café La Palma de Madrid el pasado 11 de abril. “Otros grupos de Zaragoza que ya habían pasado por ahí, como los Total 90 o Príncipe Encantador, nos habían hablado de ese lugar, tiene mucha historia y de gente más reciente sabemos que Carolina Durante tocó ahí cuando empezaban. Todo salió muy bien, salimos muy contentos. Por cierto, tocar allí fue una gestión de Rubén, de Adiós Corazón, que nos está apoyando mucho. En la Lata lo vamos a dar todo”.