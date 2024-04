Furor por las bandas de tributo en Zaragoza: del Canto del Loco a Pink Floyd

La proliferación de las bandas de tributo es un fenómeno imparable. Cada vez son más los músicos que unen sus fuerzas para emular a otros grupos. Desde Héroes del Silencio a Hombres G, pasando por Coldplay, Depeche Mode, Amaral o U2. La lista es prácticamente interminable.

La buena aceptación que suele tener este tipo de propuesta hace que las salas y auditorios les abran las puertas. Este es el caso de este fin de semana en Zaragoza, donde recalarán los homenajes a El Canto del Loco y a Pink Floyd.

La emblemática sala Oasis acogerá este viernes 19 de abril (22.00) la actuación de Estados de Ánimo, la formación mallorquina que interpreta los 'hits' de la banda que formaron Dani Martín, David Otero y compañía. Agotaron todas las entradas con mucha antelación, algo que ya sucedió en su anterior comparecencia en el escenario de la calle de Boggiero.

"Considerada la mayor banda tributo de El Canto del Loco a nivel nacional, incluso avalada por Dani Martín, es un proyecto que hará revivir la mejor época de este grupo con todo detalle y con un potentísimo directo. Una ocasión inmejorable para revivir la época dorada de El Canto del Loco, ofreciendo a sus seguidores una fiel y cuidada puesta en escena. Un concierto donde no faltarán los grandes éxitos de unas de las mejores bandas que ha tenido el país", explican en su página web.

Pink Floyd

El domingo 21 de abril (19.00) la acción se trasladará a la sala Mozart del Auditorio con el concierto de The Other Side emulando a Pink Floyd. En concreto, celebrará el 50 aniversario de uno de los discos más icónicos de la historia, 'The dark side of the moon'.

"A través de una esmerada selección de temas, donde los grandes éxitos del cuarteto británico conviven con total armonía, volveremos a sentir la esencia del rock progresivo, psicodélico y sinfónico. Una esencia que nos transportará al universo Pink Floyd con su puesta en escena que incluye la icónica pantalla circular y una potente iluminación", asegura la promotora.

Las entradas se pueden adquirir en un rango de precios de entre 30 y 36 euros en la plataforma www.proticketing.com y en las taquillas del Auditorio.