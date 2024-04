Diez voces aragonesas de mujer que quizá no conoces y que deberías conocer

Aragón es pródiga en voces femeninas dentro de la música popular actual. Las aquí reseñadas son una muestra representativa del talento diverso local, pero elegir siempre implica ausencias (que no olvidos) relevantes. Son artistas más que capacitadas para poner su nombre en neón por los grandes escenarios nacionales, cuya música no llueve exactamente de canales masivos: hay que buscar un poco o confiar (con oídos curiosos e inquietos) en que la suerte ponga su trabajo a tiro.

La lista sería mucho más larga si se incluyera a otras mujeres con el denominador común fundamental, más allá de la repercusión de su trabajo: aragonesas con una gran voz. Ahí estarían también Eva Amaral, Carmen París, Miriam Bronski, Eva McBel, Ludmila Mercerón (cubana de origen, zaragozana de vida), María Calavia (de La Máquina de Turing), María José Hernández, Ery Praderas, Rada Mancy (de Venezuela al Ebro sin escalas), Erin Memento, Elem o la sensación Naiara. Llegados aquí, casi todo el mundo habrá notado una omisión imperdonable. Mil perdones.

De izquierda a derecha, Cris Alonso, Silvia Solans, Olalla Lux y Sara Gale. Falta Noe Romero (imagen en galería de fotos). Jose Miguel Marco

CUESTIONARIO:

1. Estilo o estilos musicales en los que se siente más cómoda

2. Logros clave o mejores momentos musicales de su trayectoria

3. Facetas expresivas y creativas dentro de la música

4. Planes actuales o retos que se afrontan a lo largo de 2024

Ariadna Redondo: los recursos infinitos

1. Supongo que pop, porque abarca todo, pero creo que escapo a un encasillamiento. Tengo influencias rítmicas africanas, y me encanta el jazz.

2. Una gira por 20 ciudades de Estados Unidos, de Arizona a California y Florida hace dos años. Además de colaborar con la banda local en gira, Zinorbita, fui artista invitada con temas propios.

3. Toco el piano, canto, uso mi voz como percusión y con armonías semitonales, suelo emplear una ‘loopstation’...

4. Este año me gustaría grabar algunas canciones que tengo listas en español, y tengo intención de buscar colaboraciones para que haya más voces en ellas.

Noe Romero: Ternura, rango y electricidad

1. Con el grupo,Aurora Boreal, hago pop y rock, Me encanta el rock & roll, sobre todo el nacional, para escucha e interpretación.

2. La constancia, el trabajo y la pelea del día a día, me parecen esenciales en esta carrera.

3. Toco el piano, instrumento que sigo estudiando y la guitarra además de cantar, escribo las letras y alguna de las músicas del grupo. También soy profesora de música de lunes a viernes.

4. Aurora Boreal sacará en breve un nuevo epé y seguiremos haciendo conciertos, que es lo que más nos llena. El próximo, el 28 de abril en las Esquinas con Luna de Marte.

Desde arriba a la izquierda y en el sentido de las agujas del reloj: Ariadna Redondo, Noe Romero, Sara Gale, Lu Demie y Creis Alonso. J.M.M./O.D./J.P.

Sara Lapiedra: El límite... ¿Qué límite?

1. Me encanta el rock, pero no me ciño a eso: amo el blues y el jazz, estoy investigando los musicales, me encanta el funk... 2. Lo que recuerdo con más cariño es la presentación del disco de mi banda, White Coven. Donde mejor me siento es en el escenario, si he venido a hacer algo en esta vida es a cantar y actuar.

3. Estoy muy introspectiva, buscando mi voz, pensando quizá en hacer algo más personal. Quien sabe si habrá un Lapiedra más íntimo en el futuro...

4. Tengo canciones trabajadas con mi chico, Nacho Blancas, que es guitarrista, y un amigo pianista, Guillermo Herrero. Van de bolero y bossa, con electrónica. Esos temas están esperando una oportunidad para salir a la luz... o que yo me atreva a dar el paso.

Lu Demie: divina y cazatesoros

1. Pop electrónico y ritmos urbanos, aunque vengo más de la balada y del indie. Tengo hasta una canción sobre la Virgen del Pilar. No me limito.

2. Saqué mi primer disco el año pasado. Se llama ‘Tan pequeña’ y habla de mí: estoy creciendo, tengo 19 años, aunque también me gustaría que eso no fuera una razón para que infravalorasen lo que hago o puedo hacer.

3. Compongo, toco la guitarra y colaboro en la producción de mis canciones.

4. Acabo de hacer un tema rockero con Multipla y estoy trabajando en un epé con Jayviey de productor: la rítmica es más urbana y saldrá a finales de año, con videoclips de mi amiga Leyre y un concepto unificado en música, estética e imagen.

Silvia Solans: luz de luna negra

1. Siempre tiendo mucho hacia las cosas negras: blues, jazz y soul, todo muy visceral, y también tiendo últimamente a moverme en la música celta, aunque soy más de canciones que de estilos.

2. Los años que llevo en formación de blues con José Luis Arrazola. Hago conciertos con grandes compañeros como Chabi Benedé, David Mas, Juan Carlos Ondiviela, Satur Rodríguez...

3. Canto, compongo con el piano y ‘chapurreo’ el bajo y la guitarra. También doy clases de canto. Me he comprado un arpa celta y estoy aprendiendo a tocarla.

4. Estoy avanzando en nuevas canciones, con calma: van evolucionando con mi propia evolución. Puede que salga este año o dentro de dos, la vida ya tiene bastantes prisas. Quiero ahondar en mi faceta rapsoda y me encantaría volver a la divulgación musical, tuve una gran experiencia en Aragón Radio.

Cris Alonso: donde le lleven sus botas

1. Me muevo entre el pop ‘beatle’ y el rock de los Eagles, pero gracias a la variedad de estilos que se han escuchado siempre en casa también me encanta la música latina y el pop épico de U2 o Coldplay. También me encantan el blues, el soul y el country.

2. Los conciertos, las colaboraciones con otros artistas. He publicado varios singles con sus correspondientes videoclips bajo la producción de David Mas, y temas con Raquel Alonso y David Colás.

3. Estoy en la banda EndorphinShot, donde vamos del rock al country, el blues y el funk:hacemos temas propios en inglés y tenemos un disco, ‘Delta Road’. También tengo desde hace una década un proyecto individual a guitarra y voz.

4. Este año quiero ‘vestir’ con banda las canciones de mi proyecto individual y grabarlas, además de seguir con el segundo disco de Endorphin Shot: entra Raquel Alonso a los teclados. El 26 de mayo tocaré en Moliner 7.

Desde arriba a la izquierda y en el sentido de las agujas del reloj: Laura Sorribas, Sara Lapiedra, Susana Azuara, Olalla Lux y Silvia Solans. J.M.M./O.D.

Olalla Lux: de seda y fuego

1. Sigo aprendiendo e investigando. Trabajo con una base electrónica, me gusta el ambiente y la experimentación, que llevo a un terreno más pop en mis trabajos.

2. Los singles con mi proyecto personal y dos epés con Lux Naturans, mi banda. En junio pasado saqué un epé con un sello parisino junto a un amigo. También he colaborado con dos productores suecos en un par de canciones que salen este año.

3. Soy cantante, compositora y productora.

4. Estamos trabajando en un disco de 10 canciones con Lux Naturans para sacarlo este año, ya estamos en mezcla. Y seguir sacando cosas mías.

Laura Sorribas: el matiz, el riesgo y la llama

1. Toco varios palos, desde la electrónica a las cuerdas clásicas, el folk en general y, sobre todo, la música celta.

2. Tengo dos grupos, Isla Kume y Muro Kvartet, los proyectos de mi vida. El festival de Ortigueira el año pasado, muy importante en el mundo de la música celta, es el momento que más he disfrutado hasta ahora en la música.

3. Soy violonchelista, compositora y productora. Lo de cantar es más reciente.

4. Con Muro las cosas están algo más avanzadas. Ya sacamos un epé y ahora estamos grabando otro, que queremos sacar antes del verano para presentarlo en festivales. Vamos a Ortigueira por segundo año consecutivo, después de ganarnos el estar en el cartel principal como vencedores del Runas. Con Isla también sacaremos disco, estamos en conversaciones con un sello.

Sara Gale: suma sacerdotisa del soul

1. La Sarah Gale Band hace temas propios en clave de soul y funk, sobre todo, pero tocamos también otros palos, desde el rock al afrojazz.

2. Estuve tres años viviendo en Escocia y me involucré mucho con bandas de folk y tríos ‘a capella’ de jazz.

3. Compongo y canto. También soy profesora de piano, y he hecho teatro y danza.

4. Estamos grabando nuestro segundo disco, que se llamará ‘People’, y vamos a estrenar un cortometraje de corte musical con los temas del álbum, con muchos amigos involucrados y unas cuantas sorpresas.

Susana Azuara: una voz que envuelve el alma

1. Me puse el apellido artístico Azuara por el pueblo de mi padre y mis abuelos. Suelo moverme en el pop y el rock, pero soy ecléctica.

2. Los escenarios son mi lugar, y tengo dos discos con canciones propios.

3. Mi productor habitual es José Luis Arrazola, aunque también he trabajado en varias ocasiones con Richi Martínez. Yo compongo y canto.

4. Acabar varias canciones que tengo bocetadas para acumular un repertorio de 30 canciones. sacar un tercer disco en directo y llevarlo al vinilo.