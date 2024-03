Kristin Hersh y Mick Harvey, figuras del ciclo de conciertos Bombo y Platillo de Zaragoza en su edición de primavera

La tanda primaveral de Bombo y Platillo viene fuerte. Quizá más fuerte que nunca, gracias a nombres con mucho poso detrás. Por ejemplo, una vieja conocida del ciclo, que vuelve por aclamación de su reducido y fidelísimo grupo de incondicionales: la gala Laetitia Sadier, voz de Stereolab y programada en este club de conciertos de músicas dispares en 2013, 2014 y 2017. Se le espera en Zaragoza este 26 de mayo.

Se había avanzado la presencia primaveral de Riders Of The Canyon y Club del Río, y este martes 19 de marzo ha trascendido el resto del cartel con los castellanos El Nido, la estadounidense Kristin Hersh (cabeza visible de las increíbles Throwing Muses) y el australiano Mick Harvey, miembro fundador de los Bad Seeds de Nick Cave en 1984 (y ancla del de Warracknabeal en otras formaciones previas como Boys Next Door o Birthday Party) y multiinstrumentista de la banda hasta 2009.

Harvey tocó guitarra, bajo, teclados y percusiones con los Bad Seeds, y desde hace 15 años lleva adelante su carrera en solitario, además de apoyar de manera decisiva la de otros artistas, empezando por P.J. Harvey (no hay parentesco). Hace justo 30 años (el aniversario exacto llega el 8 de junio) estuvo en el Teatro Principal con Nick Cave, un concierto con rango de memorable en esta ciudad, tanto por su calidad como por el increíble número de humanos que afirma haber estado allá, suficiente para haber llenado el lugar 10 veces.

Crítica del concierto de Nick Cave en el Teatro Principal de Zaragoza en 1994. Matías Uribe

En Zaragoza, Harvey va a tocar el domingo 19 de mayo a las 19.30 en el Centro Cívico Salvador Allende, sede habitual el ciclo cuando hace buen tiempo. Todos los conciertos de esta tanda son en domingo y a las 19.30, por cierto.

El año pasado, Mick Harvey sacó ‘Phantasmagoria in blue’ junto a la mexicana Amanda Acevedo: un disco de versiones con un par de temas originales, en el que este dueto (sobrevenido por una de esas casualidades que generan grandes resultados artísticos) empasta de maravilla. Entre las versiones, por cierto, aparecen ‘Al alba’ de Aute y ‘El unicornio azul’ de Silvio.

Kristin Hersh, en la sesión promocional de su último disco, ‘Clear Pond Road’ (2023). Pete Mollekas

Su majestad Hersh

Kristin Hersh no comulga con el modelo de artista de masas. Lo que sí es masivo es el reconocimiento del mundo musical a su talento diverso, osado y generoso en el esfuerzo. Activa desde la adolescencia con Throwing Muses, ha ido alternando siempre sus proyectos de grupo (en el nuevo milenio también fundó 50 Foot Wave) con su carrera en soluitario; en esta última faceta, el fruto más reciente es el álbum ‘Clear Pond Road’, excelente placa editada a finales del pasado verano. Su actuación zaragozana está pautada para el 14 de abril en la Fábrica de Cervezas Ambar, única de estas cinco citas que no alberga el referido Centro Cívico Salvador Allende.

Los catalanes Riders of the Canyon actúan el 5 de mayo, y siete días más tarde llegará el turno de Club del Río, dos de las bandas más inclasificables e interesantes del panorama nacional dentro del ‘underground’, aunque su música no es en absoluto de nicho; más bien se trata de propuestas disfrutables por todo tipo de público que no emplean los amplificadores más potentes en lo que se refiere a la divulgación de su obra.

Riders of the Canyon, por cierto, cautivaron el año pasado al crítico de HERALDO Matías Uribe, hasta el punto de considerarles como posibles autores del mejor disco nacional (homónimo, por cierto) del año. Joana Serrat, por la que Uribe siente especial predilección, está al frente del combo.

En esa misma clave soterrada está El Nido, banda castellanoleonesa que juega con el folclor y el candor y se aproxima con vocación juglaresca al pop; ora celtas, ora sureños, estos músicos han irrumpido con paso firme en una escena que siempre da la bienvenida a talentos tan puros. Su último disco es ‘Refugios a cielo abierto’ (2022), y desde entonces han ido sacando temas sueltos de lo que será su futura producción de estudio. El último, una gozada, se llama ‘Suéltame’ y en él colaboran TéCanela y las pandeireteiras Lina e Lola.

Dónde comprar las entradas

Las entradas para esta tanda de conciertos de Bombo y Platillo valen 12,23 euros en Entradium y 15 en taquilla. Hay bonificación en taquilla (8 euros) para desempleados que puedan certificar esta situación y poseedores de la tarjeta Cálamo, y un número de entradas a 2 euros para menores de 25 años y mayores de 65. El abono para los cinco conciertos vale 55 euros.