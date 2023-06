¿El mejor disco español de 2023?

Aun a sabiendas de mi impericia para pronosticar y diagnosticar el futuro de tantos artistas que pasan o han pasado por mis oídos, voy a ser atrevido de nuevo y voy a proclamar que este es, por ahora, y puede que de 2023, el mejor disco pop-folk-country-rock del año. Está repleto de colores sonoros variadísimos, de melodías triunfantes, de guitarras tan espesas como variadas, de voces aún más dispares pero homogéneas con el espíritu del disco, de grandes armonías vocales, de coros sublimes, de letras refinadas…, de una riqueza cromática y de detalles que cada escucha supone un nuevo redescubrimiento. Llevo escuchándolo durante un mes seguido desde que llegó a mis manos y gozo con él como hacía tiempo que no gozaba con un disco de rock actual. La reputada revista musical Uncut lo acaba de reseñar con una puntuación de 9 sobre 10, afirmando que se trata de un "álbum sublime y maravilloso".

En efecto, esta beldad musical va firmada por Riders Of The Canyon, nombre que suena a fronteras muy lejanas, pero que, sin embargo, ha nacido y crecido bien cerquita de aquí: en Barcelona, con un músico irlandés y tres catalanes. Claro, si se desvela que uno de esos tres catalanes de oro es la cantante y compositora Joana Serrat, seguro que más de uno empezará a coger el hilo, salvo que, ya muy avezado, hubiera escuchado el EP que el cuarteto publicó el año pasado con cinco canciones, y centrase más y mejor al grupo y a Joana.

Joana, ya lo comenté en una entrada anterior de este blog, es una cantante enorme, de voz dúctil y exquisita, y una gran compositora, dotada de una dorada sensibilidad. Su último álbum, hasta ahora, es el imbatible Hardcore From The Heart, publicado en 2021, y que elegí como mi disco favorito español de aquel año. Antes, publicó Dear Great Canyon, (2014), Cross The Verge (2016) y Dripping Spring (2017), tres álbumes de color y sabor a country-rock, o eso que desde hace ya unos cuantos años, muy a mi pesar, comenzó a denominarse ‘americana’.

Junto a ella, se alinean el norirlandés Matthew McDaid, cantante, guitarrista y armonicista, el barcelonés Víctor Partido (antes cantante del fenecido grupo Partido) y el también barcelonés Rogert Usar, únicamente voz y coros. Pero atención, porque junto a ellos cabalga un extenso plantel de jinetes foráneos, entre músicos, productores e ingenieros de sonido, todos ellos amigos de Joana, con currículos y procedencias abrumadoras, que, aun siendo excesivamente minucioso, detallo para que este gran cuadro sonoro quede mejor perfilado y acabado: Joey McClellan (Midlake, John Grant, Rufus Wainwright), McKenzie Smith (St. Vincent, Sharon Van Etten, First Aid Kit), Jesse Chandler (Midlake, Mercury Rev, Beth Orton), Cory Gray (The Delines, The Decemberists, Laura Gibson), BJ Cole (Elton John, R.E.M., John Cale), Jason Kardong (Brandi Carlile, Marissa Nadler, Margo Cilker), John Morgan Askew (She & Him, Neko Case, Alela Diane) y el ganador de un premio Grammy Ted Young (Kurt Vile, Mercury Rev, The Rolling Stones)…, amén de un plantel de productores e ingenieros desbordante que, incluso, en no pocos casos, aportan además voces, coros, guitarras, baterías, mellotrones, piano, metales… Casi nada. El disco se ha grabado en Barcelona, Gerona, Nashville, Texas, Londres, Oregón, Seattle y Madrid.

Portada del disco de Riders Of The Canyon, publicado hoy día 23 de junio de 2023 David Giménez

Con todos ellos, aportando perfectos trazos pictóricos, se comprende que este disco, cantado completamente en inglés, no suene a disco ‘made in Spain’, sino a disco de cuño internacional, a disco audible en cualquier parte del mundo no peleada con el inglés y menos aún con el rock. Un caso único en la historia del rock español. Yo, al menos, con mi memoria cada vez más huidiza, no recuerdo grupo alguno configurado de esta manera. De forma que las sorpresas y las novedades surgen por cualquier estría del disco. ¿Qué es sino un componente del cuarteto, como Rogert Usar, cuyo único cometido es el de cantar cuando ya cantan los tres restantes? Pero ¡cómo canta este Usar! Con una voz profunda extraída de las simas más ocultas de la garganta, como lo hacía Leonard Cohen y lo sigue haciendo Nick Cave. ¿Y cómo es que los tres restantes compongan a un nivel altísimo o escriban letras de alto octanaje poético? ¿O que el irlandés Matthew McDaid teja un espeso paño de guitarras noisies a lo Pavement y luego cambie la tela a la dulzura del country, evocando a Neil Youg? ¿O que la misma Joana Serrat componga y escriba una canción y luego se retire a la parte de atrás para hacer solo coros? ¿O cómo hay un quinto miembro, no voy a señalar que en la sombra pero que no aparece en la alineación titular, que escriba textos, ejerza de mánager y a la vez de encargado de prensa y promoción?

Todo muy atípico en esta formación que pese a airearse, como proyecto paralelo de Joana, lo es solo a medias o se diría que ni eso. De hecho, ella no lo significa así, ni lo quiere, pese a su gran labor, pues afirma rotundamente que es, quiere ser y así se siente, como una parte más del grupo. Pero no voy a entrar en detalles y opiniones de esta joven y fructífera artista, a la que Amaral elogiaba días pasados en este blog, confesando que “canta como un ángel y compone estupendamente”, porque, como este texto se está alargando más de lo debido, voy a tener que ponerle el punto final y mañana o pasado reproducir la larga entrevista que he mantenido con ella. Por ahora, quien quiera hacer boca cabalgando junto a estos hábiles “jinetes del cañón”, debajo de estas líneas tiene a su disposición, publicado y colgado hoy mismo en las plataformas musicales, el álbum al completo para que lo paladee, lo disfrute… o lo considere una típica monserga profética del pelma Uribe, como cuando nacieron Héroes del Silencio y Amaral… Bueno, allá cada cual con sus opiniones.

