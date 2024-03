Bunbury cala hondo en el 25º aniversario de los Premios de la Música Aragonesa

Si cada año se superan, en este 2024 el colectivo Aragón Musical, comandado por Sergio Falces y David Chapín, ha rizado el rizo, a juzgar por la ceremonia que han organizado este martes en el Teatro Principal de Zaragoza para conmemorar el 25º aniversario de los Premios de la Música Aragonesa, una entrega de galardones que regresaba a la capital aragonesa para festejar su cuarto de siglo tras celebrar sus cuatro anteriores ediciones en Huesca, Alcañiz, Alagón y Sabiñánigo.

La cita ha estado llena de sorpresas, como la asistencia de Naiara y Juanjo de ‘OT’, homenajes, reconocimientos y mucha emoción en este nuevo encuentro del sector musical aragonés en el coliseo zaragozano, que se llenó para disfrutar y celebrar una gala que contó una vez más con Irene Alquézar y Luis Cebrián como maestros de ceremonias.

Hasta este martes solo se había revelado uno de los reconocimientos, el Premio Especial de la Música Aragonesa a la Agitación para la película 'La estrella azul' de Javier Macipe, un filme que gira en torno a la figura del músico zaragozano Mauricio Aznar y que está siendo un éxito de crítica y púbico. El recuerdo del cantante y guitarrista zaragozano, integrante de grupos como Golden Zippers, Más Birras y Almagato, ha estado muy presente durante la gala. De hecho, el grupo Almagato, último proyecto musical de Mauricio, y que hoy sigue activo, ha recibido el Premio Especial a la Trayectoria de manos de Inge Aznar y Unai Madrid, hermana y sobrino de Mauricio Aznar, respectivamente. Tras recibir el trofeo, obra de José Azul, la formación ha interpretado sobre el escenario las canciones 'Pa que no baile solita’ y ‘El bailarín de los montes’.

Bunbury al cubo

El artista zaragozano Enrique Bunbury ha sido el más reconocido en esta 25ª edición. El anuncio sobre su retirada de los escenarios por problemas de garganta y su regreso al directo merecían este respaldo por parte de la música aragonesa. Se llevo las distinciones de mejor solista, mejor directo y mejor producción, en este último caso por la labor de Adan Jodorowsky en su disco ‘Greta Garbo’, quien ha dado las gracias desde el otro lado del charco a través de un mensaje que se proyectó en la pantalla del teatro.

Eva McBel ha compartido el reconocmiento ‘ex aequo’ al mejor disco con Cuti Vericad (‘La venganza del samurái’). La cantante ha interpretado en directo los temas '1899' y 'From now on', de su álbum 'I’m glad you happened'. The Kleejoss Band ha recogido el de mejor grupo; el de mejor epé ha recaído en '2Hermanas', de Ixeya; Slappy Av, todo un fenómeno, ha conquistado el de mayor proyección; Lady Funk, el de mejor Dj; El Bosque Sonoro, el de mejor programación, y Rock & Blues, el de mejor sala.

‘SorpresOT’

Nadie se lo esperaba, pero Naiara y Juanjo Bona, representantes de la pasada edición del concurso televisivo ‘Operación Triunfo’, con un primer y un cuarto puesto respectivamente, han recibido el Premio Itinerante a la Difusión por “tener tan presente a su tierra en todo momento”, en palabras de los organizadores. Ángel Lasheras, director de la orquesta Nueva Alaska, de la que ha sido integrante Naiara, y la agitadora y música Alizia Romero, que según confesó Naiara desde la academia es la única persona en su vida que le ha dado clases de voz y que es jurado de ‘Jotalent’, en Aragón TV, han sido los encargados de entrergarles el galardón.

El artista Rayden y la locutora aragonesa de Cadena Dial Patricia Imaz han entregado el Premio Global de la Música Aragonesa a Rozalén, quien ha interpretado la canción 'Lo tengo claro'. El grupo Estopa, muy amigos de la albaceteña, han aparecido en un vídeo para felicitar a la cantante por el premio. La artista mantiene un estrecho vínculo con Aragón. Grabó en el último disco de La Ronda de Boltaña la canción 'La tumba de la golondrina', y acaba de participar en la película 'Terapia de parejas', dirigida por Gaizka Urresti, con guión Elisa Múgica.

La ceremonia de los Premios de la Música Aragonesa ha vuelto a a ser una fiesta, una celebración llena de ritmo y humor, y en la que también ha habido momentos conmovedores, como el homenaje que se ha rendido a la actriz Laura Gómez-Lacueva, fallecida en 2023. Su amiga y compañera de profesión, Marisol Aznar, ha hecho entrega del premio a la mejor canción a David Angulo por el tema 'De Zaragoza a Berlín', dedicado a Laura Gómez-Lacueva. Angulo ha cantado la canción en el Principal acompañado a la guitarra por José Luis Arrazola.

Los organizadores ya tienen la vista puesta en la próxima edición de los Premios de la Música Aragonesa, con novedades y nuevos retos por delante. Pero antes, en breve verá la luz un libro resumen de los 25 años de estos galardones, una publicación de Prames que contendrá 25 textos de personalidades relacionadas con la cultura, y también fotografías, algunas de ellas inéditas.

Palmarés de los XXV Premios de la Música Aragonesa

- Premio Global de la Música Aragonesa: Rozalén.

- Premio Especial de la Música Aragonesa a la Trayectoria: Almagato.

- Premio Especial de la Música Aragonesa a la Agitación: Película 'La Estrella Azul' dirigida por Javier Macipe-

- Premio Itinerante a la Difusión: Naiara y Juanjo Bona.

- Proyección: Slappy Av.

- Audiovisual: ‘Acaba de una vez’, de Azero, por Titi Muñoz, y el documental de Manolo Kabezabolo ‘Si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí’, de J. A. A. Lacasta

- Programación: El Bosque Sonoro.

- Sala: Rock & Blues.

- Dj: Lady Funk.

- Directo: Bunbury.

-Canción: ‘De Zaragoza a Berlín’, de David Angulo.

-Canción en lengua autóctona: ‘Si es enero’, de Juanjo Almarza, Julio Bellido, Lorena Calero y Carlos Valledor.

-Epé: ‘2Hermanas’, de Ixeya.

-Elepé: ‘I’m Glad You Happened’, de Eva McBel, y ‘La Venganza del Samurai’, de Cuti Vericad.

-Portada: ‘Diario de Navidad’/‘Postales envenenadas’ ,de Las Novias, por Coco Escribano.

-Producción: ‘Greta Garbo’, de Bunbury, por Adan Jodorowsky.

-Grupo: The Kleejoss Band.