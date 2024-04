Sara Fernández: "En las caceroladas ha habido también incitación política"

Sara Fernández (Jaca, 1971), licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza desde 2019.

En los últimos días ha habido caceroladas contra los "ataques" del Ayuntamiento a la "cultura de cercanía". ¿Le duelen? No, defiendo la libertad de expresión y entiendo que haya zaragozanos a los que no les guste nuestra gestión. Pero también tengo muy claro que, aunque en esas caceroladas participa una parte del sector cultural, también hay en ellas mucha incitación política. Esas caceroladas, en parte, obedecen a unas siglas.

El cambio del modelo de gestión de Harinera ZGZ ha sido muy criticado. Habría que hacer algo de historia. En un primer momento el Partido Socialista quería hacer allí pisos, pero su idea no salió adelante porque se movilizaron los vecinos. Al final, en Zaragoza Cultural se aprobó un programa de usos que establecía una primera etapa de cogestión, en la que el Ayuntamiento asumía los costes y otra entidad se haría cargo del uso y la programación; y que luego se pasaría a una gestión autónoma... que nunca llegó. En el propio impreso que se rellenaba para formar parte del Colectivo Llámalo H se hablaba de que la cogestión era transitoria, un paso intermedio hacia una gestión autónoma. Poco antes de las elecciones de 2019, el concejal de Cultura Fernando Rivarés, en plena campaña y con total oscurantismo, firmó un convenio por cuatro años con Llámalo H, que he respetado, obviamente. Pedimos a La Harinera que contabilizara por separado ingresos y gastos y en 2023 lo hizo por primera vez. El resultado fueron unos ingresos de 225 euros y una estimación de costes de 590.000. En esta última cifra incluimos los 100.000 que aportamos para la programación, pero también gastos corrientes, suministros, personal...

"En Zaragoza se ha hecho uso político de muchos equipamientos culturales y estamos absolutamente en contra de eso"

Si se busca la rentabilidad económica, ningún programa cultural se mantendría en pie. No buscamos rentabilidad pero tenemos la obligación de gestionar el dinero público de manera eficaz. En la Harinera queremos mantener el modelo de cultura accesible: habrá residencias, habrá programación. No va a haber ni un solo recorte, pero queremos abrirla a todo el mundo, que haya más entidades culturales que puedan programar allí. Una cultura accesible, participativa e innovadora.

Ha pronunciado la palabra clave, recorte. Etopia, Harinera, el Eifolk, el Festival de Flamenco... ¿Cuál será el próximo golpe? No ha habido golpes sino un modelo cultural basado en abrir puertas y programar para todo el mundo. Desde los partidos de la izquierda se está difundiendo esa imagen de recortes que no se corresponde con la realidad. Porque en el Ayuntamiento de Zaragoza nunca ha habido tanto dinero como ahora para cultura. Cuando llegué a la concejalía en 2019 el presupuesto era de 15 millones y en él se incluía una partida de 800.000 euros para el Real Zaragoza. Ahora es de 20 millones, y sin esa partida. El dato mata al relato. Desaparece la subvención para el Eifolk, y entiendo que haya a quien le duela, pero esa financiación pasa a otros programas. En ‘Hola, primavera’, por ejemplo, que es nuevo, se han organizado 67 actividades en todos los distritos, y todas a cargo de compañías y empresas zaragozanas. Nuestro modelo de cultura no es el mismo que el de otros partidos. El PSOE eliminó Cinefrancia o el Ballet de Zaragoza; Zaragoza en Común le quitó las ayudas a ‘La mirada tabú’ o a la Feria del Libro Viejo y Antiguo. En el caso del Eifolk, el primero que le quitó la subvención fue el PSOE desde la Diputación Provincial. Que le digan a Sánchez Quero que apoye el proyecto.

Hace unos días, la actriz Cristina de Inza reclamaba más espacio en los teatros municipales para las compañías aragonesas. Lo tienen. Hay quien critica que la programación del Principal es muy comercial, pero no veo nada malo en que los zaragozanos puedan disfrutar aquí de las obras que triunfan en Madrid o en otras ciudades. Cuando llegué a la concejalía, en el presupuesto solo había una línea para las compañías teatrales aragonesas: 350.000 euros. Y en 2023 han ingresado más de 790.000. Entiendo que la programación no le guste a todo el mundo, pero la realidad es favorable a lo que estamos haciendo.

Hace ahora un año se anunciaba un WiZink Center para Zaragoza. Pero no se sabe nada de él. ¿Fue el típico anuncio preelectoral?

Estamos trabajando en él. Que no haya anuncios oficiales no significa que no se trabaje en el proyecto. Pero tenemos que ser sinceros y coherentes y trabajar con rigor.