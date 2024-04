Chueca reitera que la tasa de las ferias no ha subido pero se abre a una reunión

El lío por las tasas de los feriantes continúa. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reiterado este jueves que el Ayuntamiento no las ha subido y continúan siendo las mismas que el año pasado. Sin embargo, ellos no están conformes y tras descartar montar para San Jorge y las fiestas de los barrios, como ya hicieron con la Cincomarzada, este viernes se manifestarán a las puertas de la Casa Consistorial en la plaza del Pilar. La concentración, según indica su presidente, Ángel Barata, se prolongará durante cinco horas, desde las 9.00 hasta las 14.00.

Tras las protestas de los feriantes, la regidora ha reiterado que las tasas "no se han movido". "Son los técnicos los que determinan en base a las ordenanzas, que no han variado, lo que tienen que pagar los feriantes o cualquiera que solicite un espacio público", ha especificado.

En el caso de la Cincomarzada, el decreto del año pasado, firmado por el Área de Servicios Públicos, recogía el pago de 241 euros por la licencia de apertura y de 287 por la ocupación del dominio público municipal. Sin embargo, en la edición de 2024 ascendía a 2.301, y tras una rebaja de la mitad por el "interés social" de la actividad. Se trata de una diferencia de 1.773 euros que llevó a los feriantes a renunciar a montar.

Sin embargo, las ordenanzas no han cambiado. "Pueden comparar las ordenanzas fiscales y verán que no ha habido variación. No vamos a admitir algo que no ha sido así", ha insistido Chueca. Sí que se ha mostrado dispuesta, pese a ello, a aceptar la reunión que piden los feriantes. "Cualquiera que pida una reunión se acepta y el consejero municipal correspondiente o el concejal estará encantado de citarse cuando corresponda", ha manifestado. La Asociación Industrial de Feriantes de Zaragoza ha convocado la concentración de este viernes.